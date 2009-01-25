Büyük ikramiye 5'e bölündü

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 5 kişi, 636 bin 981 lira ikramiye kazandı.





Çekilişte kazandıran numaralar 3, 22, 26, 39, 43 ve 46 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 410 kişi bin 857 TL 55'er Kr, 4 bilen 20 bin 906 kişi 20 TL 80'er Kr, 3 bilen 377 bin 588 kişi ise 3 TL 55'er Kr ikramiye alacak.



6 bilen talihlilerin kuponlarını Sivas-Merkez, Ankara-Çankaya, Ankara-Yenimahalle, Mersin-Merkez ve İstanbul-Zeytinburnu'ndaki bayilerden yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 5 milyon 721 bin 784 TL 95 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 536 bin 877 TL 73 Kr, KDV olarak 1 milyon 679 bin 677 TL 55 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 584 TL 35 Kr aktarılacak.