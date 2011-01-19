-BÜYÜK İKRAMİYE "927531" NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 19 Ocak 2011 tarihli çekilişi, Ankara'da yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 2 milyon liralık büyük ikramiye, ''927531'' numaralı bilete isabet etti. Çekilişte, son rakamı ''3'' ile ''9'' olan biletler amorti kazandı. Milli Piyango'nun 19 Ocak 2011 tarihli çekilişinin tam listesi şöyle: /* 2,000,000 TL ikramiye kazanan numaralar 927531 200,000 TL ikramiye kazanan numaralar 991112 50,000 TL ikramiye kazanan numaralar 597071 10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 002073 615296 684759 760311 956794 1,000 TL ikramiye kazanan numaralar 011528 050022 056434 061066 137847 154316 197358 233249 278769 284651 312657 321252 353603 359048 359903 384273 393547 400016 515075 629426 648893 718559 734781 746687 823363 841316 846599 851438 887446 996884 500 TL ikramiye kazanan numaralar 026508 033976 069540 073852 093790 110309 135625 153465 163851 166087 183103 207917 218641 239075 239456 284137 290149 298788 338103 350702 373743 388248 392302 436839 453415 502636 503649 517804 525101 527520 542644 547856 574663 593173 594419 612905 624239 702549 714969 722101 755963 761565 779703 796735 844922 860616 862379 889022 978645 981336 300 TL ikramiye kazanan numaralar 009069 019821 022898 026319 031086 038022 045446 057570 070415 077477 094710 147793 156212 190482 191365 200596 210047 217317 226356 241289 241513 257343 260132 276258 283011 285182 302406 304698 311743 353237 360204 382808 392505 392734 393686 421198 423016 439924 441222 457794 463992 465275 480118 505762 519486 520393 533477 538264 542279 552253 557897 568184 594550 602986 621329 643170 662249 665237 673849 679779 680977 682139 682283 689648 693102 695273 704546 718291 745352 754724 760122 761251 778350 786707 791987 792046 798216 808503 820015 834630 847891 847963 876893 881121 889171 902429 902995 917681 938068 941611 949419 952987 955543 962592 965018 965725 973479 975792 990124 991174 150 TL ikramiye kazanan numaralar 003462 014412 016084 021317 044118 045989 052817 053950 065135 092281 109366 115515 118511 122744 126093 127679 141912 145455 148803 162076 162323 165307 199917 213678 252074 253282 259168 259714 259834 266923 268768 271681 280559 306628 309980 310006 319135 323835 338089 341006 348528 351749 352836 410322 420507 420799 433785 446129 472363 497166 499630 504066 506566 521386 528705 553475 564896 571765 574241 578987 580375 584622 587100 593328 594109 601942 609841 618690 646772 656792 657603 658610 666005 671365 677351 682505 687241 733009 753050 757664 795996 807118 808524 819206 830806 845519 847205 868154 874437 876433 899762 899876 913837 918408 923813 929360 932181 962495 979433 993139 Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 01208 04292 04410 04978 07374 09918 09940 16164 17627 21566 23145 24768 24830 27806 29231 29775 30903 32128 33274 33542 34261 34405 46587 51655 54833 56612 57207 60073 60455 61896 65144 69516 70729 71772 78270 79017 80768 81620 81728 81790 82369 84637 84733 85679 87031 87129 89879 92343 92832 99915 Son 4 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar 0219 0481 0555 0586 0783 0791 1861 1915 2499 3080 3111 3146 3281 3333 3426 3938 4616 4626 5131 5508 5606 5963 6417 7370 7402 7879 7939 8151 8741 9189 Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 026 054 123 132 168 237 269 366 440 492 577 673 804 824 919 Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 16 17 55 68 89 99 Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar 3 9 2,000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 027531 127531 227531 327531 427531 527531 627531 727531 827531 907531 917531 920531 921531 922531 923531 924531 925531 926531 927031 927131 927231 927331 927431 927501 927511 927521 927530 927532 927533 927534 927535 927536 927537 927538 927539 927541 927551 927561 927571 927581 927591 927631 927731 927831 927931 928531 929531 937531 947531 957531 967531 977531 987531 997531 */