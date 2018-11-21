Büyük iddia: Ballon d'Or finalistleri arasında Ronaldo ve Messi yok!

2008 yılından bu yana ilk kez, Ballon d'Or'un son üç finalistinden birinin adı Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo olmayabilir.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesinin haberine göre, Messi ve Ronaldo'nun beşer defa kazandığı ödülün bu sezon farklı bir isme gitmesi bekleniyor. En büyük favori ise, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric.

Ödül için, Hırvatistan'ı Dünya Kupası finaline taşıyan Modric'in yanı sıra turnuvada şampiyonluk yaşayan Fransız stoper Raphael Varane ve forvet Antoine Griezmann gibi isimlerin de adı geçiyor.

Habere göre, ödülü veren kurum France Football'un finalistleri Real Madrid'den Raphael Varane ve Luka Modric ile PSG'den Kylian Mbappe olacak.

2018 Ballon d'Or, 3 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahibini bulacak.