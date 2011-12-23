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Dünya

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı yeni bir parçacık buldu ANKARA (A.A)

23 Aralık 2011 01:11

-Büyük Hadron Çarpıştırıcısı yeni bir parçacık buldu ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (Cern) bilimadamları, atomların çekirdeğinin oluşmasına yardımcı olan yeni bir parçacık keşfettiklerini açıkladı.  Keşif, Cenevre yakınlarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (BHÇ) yürütülen ATLAS deneyinden elde edilen veriler kullanılarak yapıldı.   13 Aralık'ta Cern bilimadamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Boson" adlı atomaltı parçacığının izini bulduklarını ancak elde edilen verilerin keşif olarak nitelenemeyeceğini açıklamıştı. Chi_b (3P) olarak adlandırılan yeni parçacık, Higgs Boson'dan farklı olarak iki kısımdan oluşuyor. ''Alt tanecik'' diye bilinen temel parçacık ve bu parçacığın karşıt taneciği. Bu iki tanecik bir araya geldiğinde atom çekirdeklerini bir arada tutan gücü oluşturuyor.  Bilimadamları, yeni parçacığın atomların içindeki çekirdekleri bir arada tutan gücü anlamalarına olanak tanıyacağını bildirdi.   Parçacığın varlığını öngören bilimadamları, daha önce parçacığı gözleme şansı bulamamıştı.  Chi_b (3P), BHÇ'nin bulduğu ilk parçacık oldu. Henüz resmi olarak yayımlanmayan keşfin, bilimadamlarının elde ettikleri verileri yorumlamalarına yardımcı olarak Higgs Boson'u bulmalarını kolaylaştırması bekleniyor. 

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