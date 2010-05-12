'Büyük güçler dağılma sürecine girmiştir'

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, büyük güçlerin dağılma ve yok olma sürecine girdiğini, yeni dünya düzeninin adaletten yana olan milletler lehine şekillendiğini söyledi.





İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yurt gezileri kapsamında gittiği Yasuc kentinde yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerle ilişkiler, terörizmle mücadele, nükleer enerji ve İran'a yönelik olası yeni yaptırımlar konularında açıklamalarda bulundu.



Batılı ülkelerin insan hakları ve terörle mücadele anlayışını eleştiren Ahmedinejad, ''Bu ülkeler, bir taraftan demokrasi ve terörizmle mücadele sloganı atıyorlar, ama diğer yandan terörizmi himaye ediyorlar'' dedi.



Ahmedinejad, ''haksız yere ve hilekarlıkla ülkeleri işgal edip yüzbinlerce insanı öldüren büyük güçlerin insan hakları savunuculuğuna soyunduklarını'' söyledi.



"İran'ın dünyada dürüst ve temizlerin oluşturduğu cephenin bayraktarlığını yaptığını, ABD'nin de zorba güçleri ve temiz olmayanları temsil ettiğini" belirten Ahmedinejad, ''Büyük güçler için dağılma ve yok olma süreci başlamıştır. Dünyadaki mevcut durum, adaletten yana milletler lehine değişiyor'' ifadesini kullandı.



ABD ve diğer müttefik güçlerden bölgedeki varlıklarına son vererek kendi ülkelerine dönmelerini isteyen Ahmedinejad, aksi halde bu ülkelerin bütün milletlerden tokat yiyeceğini ve evlerinin yolunu şaşıracaklarını söyledi.



İran Cumhurbaşkanı, nükleer enerji faaliyetlerinin süreceğini de ifade ederek, bu alandaki Batılı ülkelerin tekelinin yıkıldığını kaydetti.



Ülkesine yönelik olası yaptırımlardan etkilenmeyeceklerini belirten Ahmedinejad, barışçıl amaçlı nükleer enerjinin herkes için bir hak olduğunu söyledi. AA