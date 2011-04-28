Büyük düğünde Suriye krizi

T24- İngiltere’de Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile Kate Middleton'ın yarın yapılacak düğününe Suriye temsilcisinin davet edilmesi eleştirilere yol açtı.

İnsan hakları örgütleri, Suriye'de yönetim karşıtlarına yönelik hükümetin sert müdahalesi devam ederken Suriye'nin Londra Büyükelçisinin düğüne davet edilmesini eleştirdi.

İngiliz hükümeti ise eleştirilere ‘normal diplomatik ilişkileri’nin bulunduğu tüm ülkelerin büyükelçilerinin düğüne davet edildiği açıklamasıyla yanıt verdi. Ancak ilerleyen saatlerde Dışişleri Bakanlığı Suriye’ye davetin iptal edildiğini açıkladı.

Suriye'de 6 haftadır süren gösterilerde en az 500 sivilin öldüğü bildirilmişti.