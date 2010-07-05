Büyük düello

T24- İki dev prodüksiyon Kurtlar Vadisi Filistin ile New York’da Beş Minare aynı tarihte vizyona giriyor



Birçok yapımcı zarar ederiz endişesiyle filmlerini ertelerken bu savaştan kimin galip çıkacağı merak konusu oldu.



Gazze’de yaşananları konu alacak olan ‘Kurtlar Vadisi Filistin’ ile Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘New York’da Beş Minare’ filmi 5 Kasım’da vizyona giriyor. İki filmin aynı gün vizyona giriyor olması başka yapımcılar arasında endişeye yol açtı. Birçok yapımcı bu iki filmin gölgesinde kalabileceğini düşünerek vizyon tarihlerini ertelerken gözler bu iki filmin yarışına çevrildi. İşte 5 Kasım’da vizyona girmeyi planlayan ancak son anda vazgeçen filmler: n Faruk Aksoy’un yapımcısı olduğu İstanbul’un fethinin anlatıldığı ve bütçesi yaklaşık 15 milyon TL’yi bulan Fetih 1453. Bu film artık 12 Aralık’da vizyona girecek. n Serhat Türkkan’ın yapımcısı olduğu Güneydoğu’da bir köy öğretmen ile bir yüzbaşının aşkının konu edildiği “Kanlı Künye” de 5 Kasım’da vizyona girmekten vazgeçti. Film 29 Ekim’de seyirciyle buluşacak. n Zorlu şartlarda kazanılan bir zaferi ve genç bir kadının o dönemdeki büyük direnişini anlatan “Nene Hatun” filmi de vizyon tarihi olarak son anda 29 Ekim’i tercih etti.