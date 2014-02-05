Büyük Budapeşte Oteli Türkiye galasını İstanbul Film Festivali'nde yapacak

Wes Anderson'ın son yapıtı The Grand Budapest Hotel / Büyük Budapeşte Oteli, Türkiye prömiyerini 33. İstanbul Film Festivali’nde Akbank Galaları’nda yapacak. Film, 6 Şubat Perşembe akşamı yapılacak bir törenle başlayacak olan 64. Berlin Film Festivali’nin açılış filmi seçilmişti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından onuncu kez Akbank sponsorluğunda düzenlenen 33. İstanbul Film Festivali, 5-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kara komedi türündeki yapım daha önce de Anderson ile birlikte çalışmış olan çok sayıda oyuncuyu bünyesinde barındırıyor. Filmin bol yıldızlı kadrosunda, otel görevlisi Gustave H.’yi canlandıran Ralph Fiennes’ın yanı sıra F. Murray Abraham, Edward Norton, Mathieu Amalric, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe, Léa Seydoux,Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Jude Law, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Tom Wilkinson, Bill Murray, Owen Wilson gibi tanınmış isimler yer alıyor.