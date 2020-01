Büyük Budapeşte Oteli, 11 dalda BAFTA’ya aday

İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA) ödülleri için adaylar açıklandı. Wes Anderson’un yönettiği Büyük Budapeşte Oteli 11 dalda aday gösterilirken, Alejandro González Iñárritu’nun Birdman‘ı ve James Marsh’ın Her Şeyin Teorisi filmleri 10 dalda aday gösterildi. Ödüller 8 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

BAFTA adayları şöyle:

En İyi Film

Birdman

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel)

Çocukluk (Boyhood)

Her Şeyin Teorisi (The Theory of Everything)

The Imitation Game

En İyi Yönetmen

Alejandro González Iñárritu – Birdman

Wes Anderson – Büyük Budapeşte Oteli

Richard Linklater – Çocukluk

James Marsh – Her Şeyin Teorisi

Damien Chazelle – Whiplash

En iyi erkek oyuncu

Benedict Cumberbatch – The Imitation Game

Ralph Fiennes – Büyük Budapeşte Oteli

Jake Gyllenhaal – Gece Vurgunu (Nightcrawler)

Michael Keaton – Birdman

Eddie Redmayne – Her Şeyin Teorisi

En iyi kadın oyuncu

Amy Adams – Big Eyes

Felicity Jones – Her Şeyin Teorisi

Julianne Moore – Unutma Beni (Still Alice)

Rosamund Pike – Kayıp Kız (Gone Girl)

Reese Witherspoon – Yaban (Wild)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Steve Carell – Foxcatcher Takımı (Foxcatcher)

Ethan Hawke – Çocukluk

Edward Norton – Birdman

Mark Ruffalo – Foxcatcher Takımı

J.K. Simmons – Whiplash

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Patricia Arquette – Çocukluk

Keira Knightley – The Imitation Game

Rene Russo – Gece Vurgunu

Imelda Staunton – Onur (Pride)

Emma Stone – Birdman

En iyi uyarlama senaryo

Ayı Paddington (Paddington)

Her Şeyin Teorisi

Kayıp Kız

Keskin Nişancı (American Sniper)

The Imitation Game

En iyi Özgün Senaryo

Birdman

Büyük Budapeşte Oteli

Çocukluk

Gece Vurgunu

Whiplash

En iyi belgesel

20 Feet from Stardom

Dünyada 20.000 Gün (20.000 Days on Earth)

Citizenfour

Finding Vivian Maier

Virunga

İngilizce olmayan en iyi film

Ida

İki Gün ve Bir Gece (Deux Jours, Une Nuit)

Leviathan

Sefer Tası (Dabba)

Trash