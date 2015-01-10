Büyük Budapeşte Oteli, 11 dalda BAFTA’ya aday

İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA) ödülleri için adaylar açıklandı. Wes Anderson’un yönettiği Büyük Budapeşte Oteli 11 dalda aday gösterilirken, Alejandro González Iñárritu’nun Birdman‘ı ve James Marsh’ın Her Şeyin Teorisi filmleri 10 dalda aday gösterildi. Ödüller 8 Şubat’ta sahiplerini bulacak.
BAFTA adayları şöyle:
En İyi Film
Birdman
Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel)
Çocukluk (Boyhood)
Her Şeyin Teorisi (The Theory of Everything)
The Imitation Game
En İyi Yönetmen
Alejandro González Iñárritu – Birdman
Wes Anderson – Büyük Budapeşte Oteli
Richard Linklater – Çocukluk
James Marsh – Her Şeyin Teorisi
Damien Chazelle – Whiplash
En iyi erkek oyuncu
Benedict Cumberbatch – The Imitation Game
Ralph Fiennes – Büyük Budapeşte Oteli
Jake Gyllenhaal – Gece Vurgunu (Nightcrawler)
Michael Keaton – Birdman
Eddie Redmayne – Her Şeyin Teorisi
En iyi kadın oyuncu
Amy Adams – Big Eyes
Felicity Jones – Her Şeyin Teorisi
Julianne Moore – Unutma Beni (Still Alice)
Rosamund Pike – Kayıp Kız (Gone Girl)
Reese Witherspoon – Yaban (Wild)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Steve Carell – Foxcatcher Takımı (Foxcatcher)
Ethan Hawke – Çocukluk
Edward Norton – Birdman
Mark Ruffalo – Foxcatcher Takımı
J.K. Simmons – Whiplash
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Patricia Arquette – Çocukluk
Keira Knightley – The Imitation Game
Rene Russo – Gece Vurgunu
Imelda Staunton – Onur (Pride)
Emma Stone – Birdman
En iyi uyarlama senaryo
Ayı Paddington (Paddington)
Her Şeyin Teorisi
Kayıp Kız
Keskin Nişancı (American Sniper)
The Imitation Game
En iyi Özgün Senaryo
Birdman
Büyük Budapeşte Oteli
Çocukluk
Gece Vurgunu
Whiplash
En iyi belgesel
20 Feet from Stardom
Dünyada 20.000 Gün (20.000 Days on Earth)
Citizenfour
Finding Vivian Maier
Virunga
İngilizce olmayan en iyi film
Ida
İki Gün ve Bir Gece (Deux Jours, Une Nuit)
Leviathan
Sefer Tası (Dabba)
Trash