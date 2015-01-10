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Kültür-Sanat

Büyük Budapeşte Oteli, 11 dalda BAFTA’ya aday

İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA) adayları belli oldu

10 Ocak 2015 22:16

İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi (BAFTA) ödülleri için adaylar açıklandı. Wes Anderson’un yönettiği Büyük Budapeşte Oteli 11 dalda aday gösterilirken, Alejandro González Iñárritu’nun Birdman‘ı ve James Marsh’ın Her Şeyin Teorisi filmleri 10 dalda aday gösterildi. Ödüller 8 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

BAFTA adayları şöyle:

En İyi Film

 

Birdman

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel)

Çocukluk (Boyhood)

Her Şeyin Teorisi (The Theory of Everything)

The Imitation Game

 

En İyi Yönetmen

 

Alejandro González Iñárritu – Birdman

Wes Anderson – Büyük Budapeşte Oteli

Richard Linklater – Çocukluk

James Marsh – Her Şeyin Teorisi

Damien Chazelle – Whiplash

 

En iyi erkek oyuncu

 

Benedict Cumberbatch – The Imitation Game

Ralph Fiennes – Büyük Budapeşte Oteli

Jake Gyllenhaal – Gece Vurgunu (Nightcrawler)

Michael Keaton – Birdman

Eddie Redmayne – Her Şeyin Teorisi

 

En iyi kadın oyuncu

 

Amy Adams – Big Eyes

Felicity Jones – Her Şeyin Teorisi

Julianne Moore – Unutma Beni (Still Alice)

Rosamund Pike – Kayıp Kız (Gone Girl)

Reese Witherspoon – Yaban (Wild)

 

En iyi yardımcı erkek oyuncu

 

Steve Carell – Foxcatcher Takımı (Foxcatcher)

Ethan Hawke – Çocukluk

Edward Norton – Birdman

Mark Ruffalo – Foxcatcher Takımı

J.K. Simmons – Whiplash

 

En iyi yardımcı kadın oyuncu

 

Patricia Arquette – Çocukluk

Keira Knightley – The Imitation Game

Rene Russo – Gece Vurgunu

Imelda Staunton – Onur (Pride)

Emma Stone – Birdman

 

En iyi uyarlama senaryo

 

Ayı Paddington (Paddington)

Her Şeyin Teorisi

Kayıp Kız

Keskin Nişancı (American Sniper)

The Imitation Game

En iyi Özgün Senaryo

Birdman

Büyük Budapeşte Oteli

Çocukluk

Gece Vurgunu

Whiplash

 

En iyi belgesel

 

20 Feet from Stardom

Dünyada 20.000 Gün (20.000 Days on Earth)

Citizenfour

Finding Vivian Maier

Virunga

 

İngilizce olmayan en iyi film

 

Ida

İki Gün ve Bir Gece (Deux Jours, Une Nuit)

Leviathan

Sefer Tası (Dabba)

Trash

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