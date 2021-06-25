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Spor

Büyük Britanya'da aşı krizi: Bazı sporcular istemiyor

25 Haziran 2021 11:22

Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları yaklaşırken, sporcuların aşıları konusunda tartışmalar da devam ediyor.

İngiliz Olimpiyat Birliği (BOA) başkanı, Büyük Britanya'nın bazı sporcularını Tokyo 2020 başlamadan önce Kovid aşısı yaptırmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

İcra Kurulu Başkanı Andy Anson, İngiliz sporcuların yüzde 90'ından fazlasının Olimpiyatlara kadar iki doz aşı olacağını söyledi. Anson aynı zamanda 'aşı olmak istemeyen kişiler olduğunu' da itiraf etti.

"Onları yapılacak doğru şeyin bu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" 

Ev sahibi şehirde uzmanlar, oyunları güvenli bir şekilde sürdürmek için günlük vaka oranının 100'ün altında olması gerektiğini söylerken, Tokyo'da 23 Haziran'da 619 yeni vaka bildirdi ve son yedi günün ortalaması günde 423 yeni vaka olarak öne çıktı.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

 

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