Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici: Gündeme getirmek istediğimiz bedelli askerlik değildi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesine ilişkin, "Bizim esas gündeme getirmek istediğimiz bedelli askerlik değildi, SMA hastalarının durumuydu. Tabii bazı çevreler bunu istismar ettiler. Onların niyetlerini biz biliyoruz." dedi.

Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya'ya annesinin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldiği kentte, 2 gün önce bazı konuları konuşmak için Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Görüşmede, Başbakan Yıldırım'a bedelli askerlik konusunda partisinin taleplerini de ilettiğini anlatan Destici, "BBP olarak bedelli askerliğe karşı olduğumuzu açık ve net şekilde söyledik. Fakat geçmişte bedelli askerlik çıktı. Bir daha böyle bir uygulama yapılacaksa buradan elde edilecek gelirin SMA hastaları için harcanmasını talep ettik. Çünkü Türkiye'de haftada bir çocuğumuz, ilaç parası bulamadığı için bu hastalıktan ölüyor. Buna bir çare bulunması lazım." dedi.

Görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından konunun Türkiye'de gündem olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:

"Devlet SMA hastaları için kaynak ayırsın ve bu çocuklarımız ölmesin, bunu söylesem haber olmuyor. Ama bedelli askerlikten elde edilecek kaynak SMA hastalarına ayrılsın dediğimiz zaman bir anda Türkiye'nin gündemine geldi. Bizim esas gündeme getirmek istediğimiz bedelli askerlik değildi, SMA hastalarının durumuydu. Tabii bazı çevreler bunu istismar ettiler. Onların niyetlerini biz biliyoruz. Hala bir ayrışmayı, kutuplaştırmayı Türkiye'de sürdürmek istiyorlar."

Destici, vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkede yaşayan masum insanların meselelerini çözmenin kendileri için esas olduğunu kaydetti.

Mazlumların sesi olmayı sürdüreceklerini ifade eden Destici, "Yaptığım bu öneriyi CHP veya 'hayır' cephesinde bulunan başka bir siyasi partinin genel başkanı yapsaydı, bugün bu eleştiriyi getiren bazı televizyonlar, inanın onları göklere çıkarırlardı, büyük bir insanlık vazifesi yaptığı şeklinde gösterilirdi." dedi.

Hükümetin SMA hastası çocuklar için kaynak ayırması gerektiğini savunan Destici, "İşsizlik fonunda biriken 110 milyar para var. Bunun 3 milyarını ayırsalar yetiyor. Bizi eleştirenler, hadi bu konuda yanımızda olun, bize destek verin. Gelin bu konuda hükümete hep birlikte teklifte bulunalım." ifadelerini kullandı.