Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Çin'den 200 milyar dolar tazminat istedi

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Koronavirüs'ün "Vuhan viroloji enstitüsünden sızdığını" öne sürerek Çin'den 200 milyar dolar tazminat istedi.

Destici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin devleti sebep olduğu covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye kişi başına 2000 dolar, toplamda en az 200 milyar dolar salgın tazminatı ödemelidir. Elde edilecek tazminatın tamamı, başta esnaflarımız ve çalışanları olmak üzere zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

"Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Vuhan viroloji ensititüsünden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin’e yaptığının hesabı her yönüyle mutlaka sorulmalıdır. Özgür dünya, zalim Çin idaresine hak ettiği tepkiyi göstermelidir. Zalim Çin yönetimi bugün cezalandırılmazsa, insanlık olarak gelecekte çok daha elim hadiselere düçar olabiliriz. Çin’in ödeyeceği bedel, gelecekte şeytani oyunlara yeltenecek tüm iktidarlara ibret olacaktır."