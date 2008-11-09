

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Josico, Galatasaray karşısında yenik duruma düşmelerine rağmen maçı bırakmadıklarını ve büyük bir zafer kazandıklarını söyledi.





Fenerbahçeli futbolcu Josico, 4-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasında çok iyi oynadıklarını ve büyük bir zafer kazandıklarını söyledi.



Josico, karşılaşmanın çok iyi bir atmosferde geçtiğini ifade ederek, ''Atmosferi muhteşem olan bir karşılaşma oldu. Ben de maçtan önce bunu düşünüyordum ve çok heyecanlıydım. Çok iyi oynadığımıza, büyük bir kazandığımıza inanıyorum. İlk dakikalarda bir gol yememize rağmen maçı bırakmayacağımızı, hemen bir gol atarak gösterdik. Daha sonra yapmamız gereken şeyleri yaparak galibiyete ulaştık'' diye konuştu.







İspanyol futbolcu, bu tür maçlarda futbolcuların ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtmaları gerektiğini anlatarak, ''Bugün sadece ben değil, bütün arkadaşlarım bunu yaptı. Tabii ki uzun süredir tam 90 dakika oynamadığım için son dakikalarda sıkıntı yaşamış olabilirim. Ama ben antrenmanlarda çok iyi çalıştım. Kendimi 90 dakika oynamaya alıştırdım. Bugün sadece ben değil bütün takım arkadaşlarım çok iyiydi. Bütün Fenerbahçe taraftarına bizi 90 dakika destekledikleri ve bize yardım ettikleri için özellikle teşekkür ediyorum'' dedi.







ALEX: DÜZENLİ OYNAYINCA FARKLI OLUYOR

Derbi mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen sarı-lacivertlilerin kaptanı Alex de Souza da, maç öncesi sıkıntılı olacağını düşündüklerini, ancak düzenli oynayıp ve söylenenleri yerine getirerek farklı bir sonuç aldıklarını söyledi.







Alex, maç sonu yayıncı kuruluş Lig TV'ye yaptığı açıklamada, maç öncesi sıkıntılı mücadelenin olacağını tahmin ettiklerini belirterek, ''Maç başladığında gördük ki, düzenli oynayınca, söylenenleri eksiksiz yerine getirince farklı bir takım çıkıyor. Bugün de onu gördük'' dedi.







Brezilyalı oyuncu, oynamamanın son derece üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, ''Tedavilerimi sürdürüyorum. Dün topla çalışmalara başladım. Salonda olsun, havuzda olsun çalışmalarıma devam ediyorum. Buradan çıkıp hastaneye gideceğim. Ankaraspor maçında forma giymek istiyorum. Bu gerçekleşmezse bu maçtan hemen sonraki ilk karşılaşmada oynamak istiyorum'' diye konuştu.







Alex, Galatasaray maçında eşinin tribünde koltuk değnekleriyle dansı ile ilgili soruyu ise, ''Eşim, oynamadığım için oyunun içine kendini katmak istiyor. Tribün şovlarla katkıda bulunmak istiyor. O da kendi şovunu yaptı'' diye yanıtladı.

