İstanbul'da 7 yıl içinde deprem mi olacak?

Marmara Ereğlisi açıklarında bu sabah meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, fayın aktif olduğunu ve önemli bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Tüysüz, "Büyük bir depremin ayak seslerini veya öncülerini duyuyoruz gibi ama ne kadar zaman sonraki depremin habercisidir bunu bilemeyiz" şeklinde konuştu. Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat ise 7 yıl içinde deprem olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi

NTV'ye konuşan Prof. Okan Tüysüz şunları söyledi:

"Marmara Denizi ve onun içinden geçen Kuzey Anadolu fayı; 17 Ağustos 1999 depreminden sonra çok defa dile getirdiğimiz gibi deprem beklentimiz olan bölgelerden birisi. Bu fay, İzmit Körfezi'nden çıktıktan sonra Adalar önünden geçiyor ve doğuya doğru uzanıyor. Ve bugün üzerinde deprem gerçekleşen bölgeden geçtikten sonra karaya çıkıyor. Bu bölgede büyük bir depremin olma beklentisi defalarca dile getirildi. Bu açıdan, bugünkü depremin işaret ettiği önemli bir şey, fayın aktif olduğu ve önemli bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğudur."

'Ereğli'deki deprem öncü değil'

Bu sabah 05.00 civarlarında biraz küçük depremler yaşandı, Daha sonra 4.7'lik deprem ve ardında giderek küçülen bir deprem dizisi ölçüldü. Bu açıdan başka bir depremin öncüsü olduğu gibi bir yoruma gitmek doğru değil. Yapılacak şey Marmara çevresinde 7’nin üzerinde bir depreme hazırlıktır. Büyük bir depremin ayak seslerini veya öncüllerini duyuyoruz gibi ama ne kadar zaman sonraki depremin habercisidir bunu bilemeyiz.

Bu orta büyüklükte bir deprem ama bunun oluştuğu fayın üzerindeki deprem beklentimiz hala sürüyor. 4.7’nin bir şeyi tetiklemesi söz konusu değil ama bu fayın üzerindeki hareketliliğin beklentilerimizin gerçek olduğunu hatırlatması açısından önemli."

'7 yıl içinde deprem olasılığı yüzde 50'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Star gazetesine konuşan Doğan Kalafat, 7 yıl içinde deprem olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Kalafat, 7 ve üzerinde gerçekleşecek büyük Marmara depreminden önce bir öncü deprem olmayacağını da ifade etti.

Kalafat şöyle konuştu:

“2030’a kadar yüzde 64, 2040’a kadar yüzde 75, 2070 kadar yüzde 91 olasılıkla deprem olacak. Kuzey Anadolu Fay’ı batıya uzandığında iki parçaya ayrılıyor. Kuzey kol, Sapanca Gölü, İzmit Körfezi, Armutlu’nun kuzeyinden geçiyor. Güney kol ise İznik Gölü’nden Gemlik Körfezi’ne gidiyor. Biliyoruz ki kuzey kolda 200 yıldır büyük deprem yok.

Bunun yanında etkinliğe bakınca da, 17 Ağustos öncesi Gemlik ve Batı Marmara’da yoğun deprem etkinliği var, Marmara’da olabilecek büyük depremler iki yerde olabilir. Bunlar sismolojik olarak Batı Marmara: Büyükçekmece’den Şarköy’e kadar; diğeri ise İznik Gölü’nden Gemlik Körfezi’ne giren kol. Bu iki kol da, sismolojik açıdan etkin ve 7’nin üzerinde deprem üretme yeteneğine sahip. Hangisi önce kırılır bilmiyoruz ama ikisi de Marmara’da yerleşim birimlerinde etkili olacaklar.”