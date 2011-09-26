-Büyük bir avantaj olacak TRABZON (A.A) - 26.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın sahasında Fransa'nın Lille takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, yarın kazanmaları halinde kendileri için büyük bir avantaj olacağını söyledi. Güneş, karşılaşmanın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, bordo-mavili takımın gerçekleştireceği antrenman öncesi Fildişi Sahilli oyuncu Didier Zokora ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Güneş, devler liginde deplasmanda oynadıkları Inter maçında iyi ağırlandıkları ve zorlu deplasmandan galibiyetle döndüklerini anımsatarak, ''Grubun ikinci maçını yapıyoruz. İkinci maç öncesi birinci sırada bulunuyoruz. Ama bu yerin garantisi yok. Anlamlı bir maç oynayacağız. İki rakip de birbirini tanıyacak. Kazandığımızda büyük avantaj olacak, umarım öyle olur. Kazanmak istiyoruz'' dedi. Lille takımını ve taraftarlarını iyi ağırlamak istediklerini kaydeden Güneş, ''Futbolun bu güzelliklerinin de ön plana çıkmasını arzu ediyoruz. Taraftarlarımızın Lille takımı taraftarlarına 'Hoşgeldin' demesi kadar, saha içinde kazanıp onların mutlu olmasını da istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız'' diye konuştu. Rakiplerinin iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''Oturmuş bir kadroları var. Bize göre avantajları bu. Bizim takım yeniden yapılandı, onlar ise oturmuş, uyumlu kadrosunu kullanacaklar. Özellikle deplasmanda iyi oynayan, sahayı iyi kullanan bir rakip. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bu maçı kazanırsak grupta çok büyük avantajımız olur. Umarımız öyle olur, daha da önemlisi güzel futbol ve Fair Play içindeki bir oyunla buradan ayrılmak istiyoruz.'' -Sakat oyuncuların durumu- Güneş, sakatlıkları olan Glowacki'nin oynayıp oynamayacağının şu an için soru işareti olduğunu vurgulayarak, ''Son müsabakada sakatlığı oldu. Durumu kesinleşmedi. Bizim için önemli bir oyuncu. Henrique, kadroda olacak. Şu anda Burak, Volkan, Vittek sakat olduğu için yok. Colman, Glowacki ve Henrique için bugün karar vereceğim'' ifadesini kullandı. -''Inter'in sorunları vardı''- Güneş, Inter maçından daha zorlu bir maç beklediğini belirterek, şöyle devam etti: ''İki türlü daha zorlu bir maç bekliyorum. Birincisi Inter favoriydi, başlangıçta zordu ama lehimize oldu. İki, Inter'in sorunları vardı. Hoca değişikliği durumu vardı. Lille'de ise bunların hiçbiri yok. Oturmuş kadrosu var. Bu sezon belki ligde sıkıntıları var ama takım oturmuş, disiplinli takım oyunu oynaması onları avantajlı kılıyor. Kim favori derseniz, Inter'i marka değeri olarak ilk sırada gösterebilirsiniz ama Lille'i takım olarak, uyum olarak önde gösterebilirsiniz. Grupta kimin birinci, kimin sonuncu olacağı hiç belli olmaz. Birinci de olabiliriz, dördüncü de olabiliriz. Yarınki maçı kazanmamız halinde ibre bizim lehimize döner. Ama çok zor bir maç olacak, onu da biliyorum.''