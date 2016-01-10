Büyük beyaz köpek balığı, akvaryuma konulduktan üç gün sonra öldü

Salı günü yakalanan 3,5 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpek balığı, Japonya'da Okinawa Churaumi Akvaryumu'na konulduktan üç gün sonra öldü.

The Epoch Times'ta yer alan habere göre; Hayvan hakları savunucusu PETA'dan yapılan açıklamada, Japonya'nın güneybatısında ağla kazaen yakalanan köpek balığının hapsedilmesinin "yanlış ve acımasız olduğu" belirtildi

PETA'nın uluslararası kampanyalardan sorumlu müdürü Jason Baker, "Ölüm nedeni çok açık. Köpek balığının akvaryumda esaret altına alınması. Köpek balığı bu şekilde ölmek zorunda kalmamalıydı" dedi.

Okinawa Churaumi Akvaryumu'ndan Keiichi Sato, ziyaretçilerden büyük beyaz köpek balığı sergilemeleri yönünde çok talep aldıklarını, faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası yasalara uygun olduğunu, aynı zamanda eğitim ve bilime katkıda bulunduklarını söyledi.

Okinawa eyaletine bağlı Yomitan köyü yakınlarında bir balık ağına takıldıktan sonra akvaryuma konulan köpek balığının beslenmeyi reddettiği, başlangıçta diğer köpek balıklarıyla yüzerken aniden halsizleşerek zemine indiği ve görevlilerin oksijen verme çabalarının başarısız olduğu belirtildi.

Nesli tükeniyor

Büyük beyaz köpek balığı, nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür. Boyu 6 (nadiren 7) metreye, ağırlığı 1.7 tona kadar ulaşabilen bu köpek balığı, dünyadaki ılıman sularda bulanabiliyor.