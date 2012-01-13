T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Büyük bedenler' anoreksiyaya karşı

Büyük beden kadınlara yönelik PLUS Model Magazine dergisi, podyumlardaki pek çok mankenin vücut kitle endeksi değerlerine göre anoreksiyayla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

13 Ocak 2012 02:00


T24 - Büyük beden kadınlara yönelik PLUS Model Magazine dergisi, podyumlardaki pek çok mankenin vücut kitle endeksi değerlerine göre anoreksiyayla karşı karşıya olduğunu iddia etti. Biri zayıf diğeri kilolu iki çıplak mankenle yapılan fotoğraf çekiminde kilolu modelleri cesaretlendirerek ‘cılız’ mankenlerin promosyonunun yapılmasının durdurulması amaçlandığı belirtildi.

Dergide bundan on yıl önce ‘büyük beden’ mankenlerin bedenlerinin 40 ile 46 arasında değiştiğinine, bugün ise beden çeşitliliğinin sorgulandığına dikkat çekiliyor.

Ayrıca moda dünyasının büyük beden giyenlere hitap etmekte yetersiz kaldığı belirtilerek kadınların yüzde 50’si 42 beden ve üzeriyken pek çok firmanın kıyafetleri 42 beden ve altında ürettiği vurgulanıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24