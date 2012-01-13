'Büyük bedenler' anoreksiyaya karşı



T24 - Büyük beden kadınlara yönelik PLUS Model Magazine dergisi, podyumlardaki pek çok mankenin vücut kitle endeksi değerlerine göre anoreksiyayla karşı karşıya olduğunu iddia etti. Biri zayıf diğeri kilolu iki çıplak mankenle yapılan fotoğraf çekiminde kilolu modelleri cesaretlendirerek ‘cılız’ mankenlerin promosyonunun yapılmasının durdurulması amaçlandığı belirtildi.

Dergide bundan on yıl önce ‘büyük beden’ mankenlerin bedenlerinin 40 ile 46 arasında değiştiğinine, bugün ise beden çeşitliliğinin sorgulandığına dikkat çekiliyor.



Ayrıca moda dünyasının büyük beden giyenlere hitap etmekte yetersiz kaldığı belirtilerek kadınların yüzde 50’si 42 beden ve üzeriyken pek çok firmanın kıyafetleri 42 beden ve altında ürettiği vurgulanıyor.







