Büyük beden moda

T24 - Algılar yıkılıyor; moda camiası büyük bedenli kadınlara kucak açmaya başlıyor. Kilolu kadınların da güzel olduğunu sonunda fark eden markalar, koleksiyonlarını trendlere uyduruyor. Koyu renkler, bol kesimler bitiyor. Sabah gazetesi Cumartesi eki.



Bundan tam iki buçuk yıl önce duyurmuştuk Beth Ditto'nun yükselişini. O zaman Love dergisinin çok konuşulan çıplak kapağı yoktu ortalıkta. Modaevleri de henüz keşfetmemişti Gossip grubunun hayli iri solistini. Ditto için "Yeni top model modeli," başlığını kullanırken, "Artık Victoria Beckham gibi aşırı zayıflar değil, Scarlett Johansson gibi 'normal' kadınlar seksi," müjdesini vermiş, "dünyada oturtulmaya çalışılan bilinç, bu," diye de eklemiştik. Öngörülerimizde yanılmadık. Moda dünyasının son zamanlardaki en önemli konu başlıklarından biri, halihazırdaki güzellik kavramı, sağlığa etkileri ve tabii ki sektörün uzun zamandır görmezden geldiği büyük bedenli kadınlar... Amerikan Glamour dergisi, büyük beden manken Lizzie Miller'ın sarkık göbekli fotoğraflarını yayımladı. İngiliz modasının yükselen yıldızı Mark Fast, örme elbiselerinin her bedende iyi durduğunu kanıtlamak için, iki sezondur defilelerine iri kadınlar çıkarıyor. Moda dünyası diğer mankenlere oranla 'kilolu' saydıkları Lara Stone'a hayran. Mad Men dizisinin en sevilen karakteri, geniş basenli, büyük göğüslü Joan. Precious filminin kilolu yıldızları Gabourey Sidibe ve M'onique medyanın yeni gözbebekleri. Alman Brigitte dergisi sıska mankenlerden vazgeçtiğini, bundan böyle normal insanları model olarak kullanacağını birkaç ay önce açıkladı. Sektörün vizyoner dergilerinden V son sayısının tamamını 'büyük beden' meselesine ayırdı. İtalyan Vogue'u da bu trende kayıtsız kalamadı ve geniş beden kadınlar için, Vogue Curvy adlı bir web sitesi kurdu (www.vogue.it/en/vogue-curvy) geçtiğimiz haftalarda. Son olarak Prada modaevi de Victoria's Secret modellerinden Alessandra Ambrosio'yu yürüttü podyumunda. Önemli bir gelişme bu, çünkü 0 beden meraklısı bir endüstri için son derece 'kıvrımlı' sayılıyor Ambrosio. Prada'nın geniş beden açılımı şimdilik ancak bu kadar olabiliyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, 'geniş beden' trendini göz ardı etmek mümkün değil. Uluslararası manken ajansları, büyük bedenli modellerin işlerinin açıldığını söylüyor. Türkiye'de ise geniş bedenli model bulmak pek kolay değil. Moda editörü Bahar Kongel, "Türkiye'de modern görünümlü profesyonel manken bulamıyoruz. O yüzden geniş beden çekimleri için yurtdışından model getirtmek durumunda kalıyoruz," diyor. Modanın ibresinin, tartının sağ tarafına doğru kaymakta olduğunu ünlü modaevleri de fark ediyor. Ama tasarımcıların egolarından, vizyonlarından vazgeçip geniş bedenlere uyacak kıyafetler yapması henüz zor görünüyor. Bu yüzden de büyük beden pazarındaki boşluğu, hızlı moda zincirleri doldurmaya çalışıyor.



Türkiye yüzde 40'ı geniş beden



Türkiye'de de çok yeni olmakla beraber son derece iddialı bir büyük beden markası kuruldu. İddialı, çünkü arkasında bu konuda uzmanlaşan; 10 yılı aşkın bir süredir yurtdışına büyük beden kıyafet ihracatı yapan Podyum Tekstil var. İnternet aracılığıyla, www.thinkplus.com.tr adresinden satış yapan Think+ (Thinkplus) geçtiğimiz ekim ayından beri faaliyette. Think+ kullandığı kesimler, detaylar ve renkler itibarıyla benzerlerinden farklılaşıyor. Sloganları, 'Ölçüsüz güzellik, artı düşünce.' Büyük beden giyiminde sınırlara, kalıplara ve 'olmaz'lara karşılar. Markanın kurucusu Selim Onan, "Think+ bir hayat şekli; yaşama olumlu bakış biçimi," diyor; "Çünkü büyük beden kadınlar da hayatlarını diğer kadınlar gibi kendine güvenle dolu yaşayabilir, onlar kadar güzel ve başarılı olabilirler." Marka bu nedenle büyük beden kulübü olan Ölçüsüz Güzellik blogunun da sponsoru olmuş zaten. Selim Onan ile büyük beden giyimine farklı bir yaklaşım getiren markayı ve büyük beden modasını konuştuk.



- Neden büyük beden markasını internet üzerinden faaliyete geçirdiniz?





- Çünkü internet alışverişi müşteri için kolay bir şey. Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Victoria's Secret'ın Mardin'e ayda 35-40 parça ürün sattığını, geçen yılın ilk yarısında e-ticaret hacminin 4 milyon TL'nin üzerinde olduğunu öğrenince markanın internette doğmasını mantıklı bulduk.



- Türkiye'deki büyük beden giyim pazarı ne durumda?





- 25-40 yaş arasındaki kadınların 7.8 milyonu büyük beden. Bu da Türk kadınlarının yüzde 40'ı demek oluyor. Bunu öğrendiğimizde biz de çok şaşırdık. Çünkü oldukça fazla bir rakam. Türkiye'de büyük beden kıyafet üretimi yapan şirket ise çok az. Tekstil ülkesi olmamıza, 4 binin üzerinde tekstil firması bulunmasına rağmen 42 üzerindeki bedenleri çalışanların sayısı 10'u geçmiyor.





Venüs'ün bile göbeği vardır





- Moda sektörü neden büyük bedenleri dışlıyor?





- Çünkü yeni güzellik tanımına göre, zayıf makbul görülüyor. Bunu markalarda da, basında da açıkça görebiliyorsunuz. Diyet pazarı, kadınların ince olması gerektiğini empoze ediyor. Oysa 19. yüzyıl resimlerine, hatta 1950'lere bile bakarsanız geniş kalçalı kadınlar görürsünüz. Aşk tanrıçası Venüs bile hafif göbeklidir. Şimdiyse diyet ürünler pazarı yüzünden 34 veya 36 bedenin güzel olduğu fikri yayılıyor. Oysa gerçek böyle değil. Şu andaki sıfır beden karşıtı akımın nedeni de, aşırı uçlara varılmış olması. Neler duyuyoruz! Dokuzuncu ayda çok kilo alınıyor diye sekiz aylıkken doğum yapmalar, ölüm diyetleri... Oysa insanlar yaşlanmalı; bedenleri de büyümeli. Genç ve güzel ölmektense uzun, sağlıklı ve mutlu yaşamak daha önemli gibi geliyor bana.



- Tasarımcıların, kıyafetlerini belirli bir beden üzerindeki kadınlarda görmek istemediği doğru mu?





- Böyle düşünenler var tabii. Bunun sebebi, şartlanılmış güzel kadın mantığı. Oysa tasarımcıların kendileri de ince değil. Büyük beden kadınlara tasarım yapabilmek için farklı bir algı gerekiyor. Biz de kendi tasarım ekibimize nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattık. Çünkü detaylar ve kalıplar çok önemli. Bedeni büyütünce iş bitmiyor. Kadını iyi, zarif gösteremeyebiliyor. Bu yüzden özel teknolojilerden faydalanıyoruz.