‘Büyük baskılar gördüm’

Hüseyin Üzmez davasının istifa eden uzmanı Ayten Erdoğan, büyük baskılar gördüğünü söyledi.



Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in cinsel istismarına uğradığı öne sürülen B.Ç. için rapor verecek Adli Tıp Kurulu'dan “Yine, ruh sağlığı bozulmadı raporu verilecek” diyerek istifa eden 6'ncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Psikiyatrisi üyesi Doç.Dr. Ayten Erdoğan’ın istifasından 10 gün önce de kurumdaki olumsuzlukları anlatan ve çözüm öneren dilekçe verdiği ortaya çıktı.



Erdoğan dilekçesinde öncelikli olarak kuruma gelen vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Erdoğan dilekçesinde şöyle dedi:



“Bir muayene gününde 12 çocuk ve 5 erişkin hastaya bakabilmekteyiz. 6'ncı İhtisas Kurulu'na gönderilen çocuk sayısı çok fazla olup artık 2010 yılına randevular verilmeye başlanmıştır.”



Doç. Dr. Ayten Erdoğan dilekçesinde randevulu hastalar dışında bazı vakaların araya sokularak bunlara bakılması için ciddi baskılar gördüğünü dilekçesinde yazdı. Ayrıntılarına girilmeyen baskıya ilişkin şöyle denildi:



“Randevulu hastalar aylarca, hatta yıllarca beklerken, her gün randevusu olmayan 5- 10 vaka randevu dışında eklenmekte, vaka eklemede hiç bir kriter bulunmamaktadır. Bu vakaları da görmem tek uzman olarak mümkün olmadığı gibi, durum adaletsizliğe yol açmaktadır. Randevusuz gelen hastalara bakmam için her muayene günü tarafıma büyük baskılar yapılmaktadır.”



Ayten Erdoğan Türkiye’nin tüm vakalarına tek uzman olarak bakmasının imkansızlığını dile getirdiği dilekçesinde, kuruma üniversitelerde görevli uzmanların bilirkişi olarak dahil edilmesinin gerekli olduğu savundu. Doç.Dr.'nin kurum başkanlığına yazdığı dilekçeden sonuç alamayınca istifa ettiği bildirildi.



