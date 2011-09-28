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Ekonomi

Büyük bankalara prim yükü geliyor İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 15:34

-Büyük bankalara prim yükü geliyor  İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, bankalara, özellikle büyük bankalara yaklaşık yüzde 8 ila 10 civarında prim yükü geleceğini bildirdi. Gül, İstanbul Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünyada tartışılan meselelerden birinin sistemik ölçüde risk yaratacak büyük kuruluşlara ilave prim koyma olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Biz bu çerçevede bunun çalışmasını belli ölçüde yaptık. Biz kendi mekanizmamız içinde ülkemizde büyük banka olarak gördüğümüz, sistemik etki yaratma dereceleri yüksek bankalardan ilave prim alma mekanizmasını, sigorta prim tarifesine derc ettik. O da yakında, önümüzdeki günlerde çıkacak. Bankalara, özellikle büyük bankalara yaklaşık yüzde 8 ila 10 civarında prim yükü gelecek. Bunu niye yapıyoruz? Bunu yaparken en önemli amacımız şu; biz 2001 krizinde çok ciddi deneyim elde ettik. Banka, öyle bir anonim şirket ki diğer anonim şirketlere benzemiyor. Bankanın parası, banka patronunun parası değil. Dolayısıyla halkın parası olduğu için diğer anonim şirketlerden çok farklı şekilde düşünülmesi, onların denetiminin diğer anonim şirketlerden çok farklı olması gerekiyor.''

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