Dünyanın en büyük zümrüdünün de büyüğü çıktı

T24 - İstanbul Jewellery Show’da sergilenen ve Beyaz Show’da izleyicilere “Dünyanın en büyük işlenmemiş zümrüdü” olarak tanıtılan 12 bin 360 kratlık saf zümrüdün aslında dünyanın en büyük zümrüdü olmadığı ve neredeyse 4 katı büyüklüğünde zümrüt bulunduğu ortaya çıktı. Kolombiya’daki karpuz büyüklüğündeki işlenmemiş zümrüt tam 11.5 kilogram ağırlığında.

Hürriyet'in haberine göre, mücevher firmalarının yeni ürünlerini sergilediği fuarda, Valentine Diamond’a ait stantda yüksek güvenlik önlemleri altında sergilenen 12 bin 360 krat ve 2.5 kilogram ağırlığındaki işlenmemiş zümrüt, katılımcıların büyük ilgisini çekince, Beyaz Show’da tüm Türkiye’ye tanıtıldı.

Beyazıt Öztürk, zümrüdün dünyanın en büyüğü olduğunu söyledi. Hindistan’ın zengin ailelerinden Daga’ya ait zümrüdü öven Beyaz, programa katılan Daga Ailesi’nin üyesi Sumati Daga’dan mücevherin hikâyesini dinledi. Ailenin soyadı olan “Daga” adı verilen zümrüdün, dünyanın en büyük zümrüdü olmadığı anlaşıldı.

Kolombiya’da geçtiğimiz yıllarda bulunan ve tam 11.5 kilogram ağırlığındaki karpuz büyüklüğünde işlenmemiş zümrüt halen bu rekoru elinde bulunduruyor. “Teodora” yani “Tanrının hediyesi” olarak adlandırılan 57 bin kratlık zümrüt, Brezilya ve Hindistan’da şekil verildikten sonra müzayedede satılmak üzere Kolombiya’ya geri gönderildi. Odenbach Mücevher’e ait işlenmemiş zümrüt şekli bozulmadan alıcısını bekliyor.