'Büyücü çete' tarafından dolandırılan diş hekimi: Bu tuzaklara düşenlere gülerdim

Aydın'da yanında çalışan bir personelin de aralarında bulunduğu bir çete tarafından dolandırılan Diş Hekimi F.B., “Bu tür tuzaklara kananlara gülerdim, ama ben kandırıldım! Ama öyle profesyonelce yaklaşıyorlar ki, aklınızı başınızdan alıyorlar" dedi.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, çetenin özel hayatına dair her şeyi bildiğini söyleyen hekim, "Bu ikna olmanız için size yetiyor. Dava sürüyor. Bahse konu rakam 1.5 milyon, oysa 3 milyon liranın üzerinde paramı aldılar” diye konuştu.

Dolandırıldığı yıllar sonra fark eden Diş Hekimi F.B., altı kişilik çete tarafından, “büyü, muska, cin” gibi hurafelerle kandırıldı. Dolandırıldığını yıllar sonra farkedince savcılığa şikâyette bulunan ve 6 şüpheli hakkında dava açılmasını sağlayan F.B. şöyle konuştu:

“Adı geçen kişilerle Nazilli’de bir devlet büyüğümüzün makamında tanıştım. Onu da kandırmışlar. Sonra diş yaptırma bahanesiyle gelip gitmeye başladılar. Özel hayatımla ilgili birçok şeyi biliyorlardı. O kadar derin, o kadar sistemli yaklaşıyorlar ki. Biri aynı yöntemle para kaptırsa güler, asla inanmazdım. Başıma geldi. Aklınızı başınızdan alıyorlar.

' Özel hayatımla ilgili kimsenin bilmediği şeyleri biliyorlar'

Düşünün sürekli özel hayatımla ilgili kimsenin bilmediği şeyleri biliyorlar. Bir kere değil iki kere değil, hep. Bu ikna olmanız için size yetiyor. Dava sürüyor. İşte diyorum ya o kadar inandırıcı, o kadar derin ve psikolojik yaklaştılar ki, kendinizden şüpheye düşürüyorlar.”

Diş Hekimi F.B., yanında çalışan Gülistan Ö.’nün çeteye verdiği bilgilerle ‘üstünde büyü’ olduğuna inanınca, yüzbinlerce lirasını kaptırmıştı.