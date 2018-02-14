T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Buyrun efendim' demeyince, müşteri tarafından bıçaklandı

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tatlı ve kuruyemiş satışının yapıldığı işyerine gelen bir kişi, "Neden buyrun efendim demiyorsun" diye tartıştığı işyeri çalışanı Faruk Taşpınar'ı (20) bacağından bıçakladı

14 Şubat 2018 16:22

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, tatlı ve kuruyemiş satışının yapıldığı işyerine gelen bir kişi, \"Neden buyrun efendim demiyorsun\" diye tartıştığı işyeri çalışanı Faruk Taşpınar\'ı (20) bacağından bıçakladı.
Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Çayırova Fatih Caddesi\'nde meydana geldi. Tatlı ve kuruyemiş satışı yapılan işyerine giren kişi, burada çalışan Faruk Taşpınar\'a \'Neden buyrun efendim demiyorsun?\' diyerek tepki gösterdi. Taşpınar da kendisini savununca tartışma çıktı. Bu kişi, Faruk Taşpınar\'ı dışarı çağırdı. İşyerinin önünde, cebinden bıçağı çıkaran kişi, Faruk Taşpınar\'ı sol bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Acı içerisinde kıvranan Faruk Taşpınar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Faruk Taşpınar polise verdiği ifadesinde, \"İş yerine gelen kişiyi tanımıyorum. \'Buyurun efendim\' demediğim için beni azarladı. \'İşini bitir de şöyle gel. Senin görüşeceğiz\' dedi. Bir süre dışarı çıkmadım. Kişinin gitmediğini, dükkanın önünde beklediğini görünce mecburen dışarı çıktım. Dışarı çıkınca küfür etti, ben de elimle kendisini ittim. O sırada cebinden bıçağı çıkarıp sol bacağıma sapladı\" dedi.
Polis, Faruk Taşpınar\'ın şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haluk TURGUTÇAYIROVA Kocaeli DHA KOCAELİFaruk TaşpınarOlayFatih CaddesiTatlıTaşpınarBuSeninBirKişininDışarıPolis Faruk TaşpınarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24