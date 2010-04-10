T24 - İşçi ve işveren sendikalarıyla meslek birlikleri: Farklı kesim ve görüşleri temsil etsek de yeni, bütünsel ve demokratik bir anayasa gerektiğine inanıyoruz.



Yeni Anayasa hazırlığı için 2007’de oluşturulan, ancak konu gündemden düşünce çalışmalarına ara veren Anayasa Platformu Girişim Grubu, yeniden araziye çıkıyor. TOBB öncülüğünde dün yeniden toplanan grup, “Yeni bir Anayasanın gerekliliği konusunda hem fikiriz. Anayasa Platformu girişimi olarak, yeni Anayasa için ulusal ve yerel çalıştaylarla bir açık tartışma ortamı başlatmaya; bu süreçle yeni Anayasamızın nasıl şekillenmesi gerektiğine ilişkin ortak aklı oluşturmaya; sivil toplum kuruluşları olarak katkı sağlamaya karar verdik” açıklamasını yaptı.



TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen, TESK ve TZOB gibi sivil toplum örgütü ve sendikaların oluşturduğu Anayasa Platformu Girişim Grubu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin demokratikleşmesine temel oluşturacak, evrensel ilkeleri esas alan, yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğu vurgulanarak, “Çağdaş demokrasilerde Anayasalar güçlerini ve meşruiyetlerini arkalarındaki toplumsal iradeden alır. Bu nedenle Anayasa değişikliklerinin geniş toplumsal mutabakata dayanması çok önemlidir. Yeni Anayasa, en geniş mutabakatı hedefleyen bir süreçle oluşturulmalı” denildi.





Değişiklik gerekli



Ortak aklı ortaya çıkaracak açık tartışma platformunu ülkenin her yerinde oluşturmaya ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:



“Bizler Anayasa Platformu Girişimci Grubu olarak bir araya geldik. Farklı kesimleri, farklı görüşleri temsil ediyoruz. Birçok toplumsal konuda duruşlarımız aynı olmayabilir. Ancak yeni bir Anayasa’nın gerekliliği konusunda hem fikiriz. Bu gerçekler doğrultusunda, Anayasa Platformu Girişimi olarak, yeni anayasa için Türkiye konuşmaları genel başlığı altında ulusal ve yerel çalıştaylarla bir açık tartışma ortamı başlatmaya; bu süreçle yeni Anayasamızın nasıl şekillenmesi gerektiğine ilişkin ortak aklı oluşturmaya; tespitlerimizi TBMM’ye aktarmaya; demokratikleşme sürecini bu çerçevede bir bütün olarak ele almak suretiyle sivil toplum kuruluşları olarak katkı sağlamaya karar verdik.”



TBMM’nin gündemindeki Anayasa değişikliği paketinin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde çoktandır atılması gereken bazı adımları içerdiğinin görüldüğü belirtilen açıklama şöyle devam etti:



“Yine de, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, demokratik ve sivil bir Anayasa’ya olan ihtiyaç devam etmektedir. Türkiye’nin, bu konuda zaten var olan mutabakatı artık katılımcı bir anlayışla demokratik, sivil, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir Anayasaya dönüştürmesi gerekmektedir. Dün bütünsel bir Anayasa yapabilmek maalesef mümkün olmadı. Bu sefer başarabilmeliyiz. Artık süreci tamamına erdirmeli, toplumsal istişare sürecini hayata geçirerek yeni bir Anayasa yapabilmeliyiz. Başarının yolu herkesin meseleleri açıklıkla tartışarak doğru olanı yapmasıdır. Açık tartışma demokrasinin temelidir. Demokrasi, ayrıca güçlü bir ekonominin ve güçlü bir sosyal sistemin de temel ön koşuludur.”



Ortak aklı ortaya çıkaracak açık tartışma platformunu ülkenin her yerinde oluşturmak gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Anayasa Platformu Girişim Grubu olarak bir araya geldiklerini belirtti ve amaçlarını şöyle sıraladı:



- Yeni Anayasa İçin Türkiye Konuşmaları genel başlığı altında ulusal ve yerel çalıştaylarla bir açık tartışma ortamını başlatmaya,



- Bu süreçle yeni Anayasamızın nasıl şekillenmesi gerektiğine ilişkin ortak aklı oluşturmaya,



- Tespitlerimizi TBMM’ye aktarmaya,



- Demokratikleşme sürecini bu çerçevede bir bütün olarak ele almak suretiyle sivil toplum kuruluşları olarak katkı sağlamaya karar verdik.



Hisarcıklıoğlu, yurt çapında örgütlü tüm meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerini sürece katkı sağlamaya çağırdı.







