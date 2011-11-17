-Bütün prefabrikeler Van'a İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Van'da yaşanan depremin ardından barınma ihtiyacının artmasıyla, yaşam konteynerlerine da yoğun bir talep var. Şu anda daha çok Van'a çalışan prefabrike firmaları, yaşam konteynerlerine gelen talepleri karşılamak için üretimde vardiyaları artırdı ve mesai saatlerini uzattı. İçinde duş, mutfak barındırması gibi iç dizaynına göre fiyatları değişen konteynerlerin ortalama fiyatları 7 bin lira civarında. Karmod Prefabrike Yapı Teknolojileri Pazarlama Müdürü Seyfi Subaşı, Van'da daha çok yaşam konteynerlerinin satışlarında artış olduğunu belirtti. Subaşı, ''21 metre ısı yalıtımlı, içinde tuvalet, duş ve küçük bir mutfak olan konteynerlerin satışı çok arttı. Van bölgesindeki resmi kuruluşlar, bankalar, noter şubeleri daha çok kendi personeli için aldı. Orada banka işlemlerini yürütmek için alanlar oldu. Yardım için alanlar da var'' dedi, Depremden bu yana şu anda sadece Van'a çalıştıklarını söyleyen Subaşı, Van'a her gün 10 tane yaşam konteyneri gönderdiklerini, bu nedenle vardiyaları ve mesai saatlerini uzattıklarını kaydetti. Subaşı, ''Daha çok hayır kurumları alıyor. Ankara Afet Koordinasyon Merkezi bize 300 tane konteyner sipariş etti'' dedi. Bir konteynerde en az 4 kişinin kalabildiğini vurgulayan Seyfi Subaşı, konteynerlerin ortalama fiyatının 7 bin lira civarında olduğunu kaydetti. Subaşı, ''Konteyneri biz buradan kuruyoruz, TIR üzerine koyuyoruz. Konteynerler oraya ulaştığında hemen içine girebilirler'' dedi. Bir TIR'la en fazla 2 konteyner gönderebildiklerine dikkati çeken Subaşı, bir TIR'ın o bölgeye 5 bin lira civarında gittiğini belirtti. -''Okul, yurt gibi prefabrike binalar da üretilmeye devam ediyor''- Vefa Prefabrike Yapılar Ticari Koordinatörü Ali İhsan Sağlamkaya da Van'da yaşanan depremin ardından başta kamu kurumları olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu, belediye ve şirketten talepler geldiğini, taleplere hızla cevap verebilmek için üretim ve sevkıyat planları hazırladıklarını belirtti. İçinde bulundukları iki aylık süre boyunca dolu olan üretim kapasitelerini, müşterilerinin anlayışı ve izniyle acil ihtiyaçları karşılayacak ürünlere yönlendirdiklerini söyleyen Sağlamkaya, ''Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ve kamu kurumlarından gelen pek çok talebi karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar gerek sivil toplum kuruluşları, gerek özel bağışçılar ve gerekse kamu kurumları için yaklaşık 100 adet konteyneri bölgeye gönderdik. Tamamen konteyner üretimi için ayrılan fabrikalarımızdan biri hızla üretime devam ediyor. Önümüzdeki yaklaşık iki aylık süre boyunca 1.000 kadar konteyneri deprem bölgesine sevk etmiş olacağız'' dedi. Sağlamkaya, konteynerlerin yanı sıra panel sistem ile üretilen prefabrike bina ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ettiklerini, konut, yurt ya da okul olarak kullanılmak üzere çeşitli büyüklükte prefabrike binaları da diğer fabrikalarında üretmeye devam ettiklerini, üretimleri tamamlandıkça onların bölgeye sevkine de devam edildiğini kaydetti. Sağlamkaya, ''Taleplerin şantiyelerin mobilizasyonu için ürettiğimiz ofis ve yaşam konteynerleri ve prefabrike binalar üzerinde yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz'' dedi. Kullanılacak yaşam alanlarının çatılarında dikkate alınacak kar yüklerinin bölgenin koşullarına göre hesaplanması gerektiğini de söyleyen Sağlamkaya, yaşam alanlarının kış şartlarında ısınma için kullanılacak yöntemlere uygunluğuna, yangın dayanımına dikkat edilmesi, izolasyon değerlerinin asgari konfor şartlarını karşılaması gerektiğini, sektörün bu şartları karşılayacak yetkinliğe sahip olduğunu belirtti. Ali İhsan Sağlamkaya, Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçları için değil, çevresindeki Orta Asya, Afrika, Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve hatta Avrupa'nın talepleri için de bu alanda bir üretim üssü haline geldiğine işaret etti.