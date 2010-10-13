T24- Kanser yalnızca ileri evreye ulaştığında ölümcül. Bazı türlerde kurtulabilme oranı yüzde 90. Bazı türlere ise bir gen neden oluyor ve risk grubundakilerin düzenli testten geçmesi gerekiyor.





Kanserden bahsederken herkesin bildiği varsayılan, bu yüzden bilmeyenlerin sormaya çekindiği sorular var. İngiliz DailyMail gazetesi bu soruları derledi, Londra Klinik Kanser Merkezi uzmanları yanıtladı.



1 Kaç çeşit kanser var?



Yaklaşık 200 çeşit. Fakat bazıları diğerlerine göre daha nadirdir.





2 Ağrı yapar mı?



Bu vücudunuzun hangi bölgesinin kanser olduğuna bağlı. Kanser hücreleri ağrı verici değildir. Ancak geliştirdikleri tümör vücutta bir yere baskı yaptığında, örneğin omurgada ya da solunum yolunu tıkaması gibi, bu durum ağrıya sebep olabilir.





3 Nasıl öldürür?



Kanser yalnızca ileri evreye ulaştığında ölümcül olur. Bütün kanserler ölümcül değildir. Bazılarından kurtulabilme oranı yüzde 90’dan fazladır. Kanserin nasıl ölümle sonuçlanacağı ise türüne göre değişir. Kimi kanser türü vücudun hayati fonksiyonlarına etki ederek hastayı öldürür.





4 Kaç evresi var?



Çoğu kanser türü 4 evreden oluşur. 1. Kanser bölgeseldir. 2. Kanser lenf düğümlerine yaklaşmıştır. 3. Lenf düğümlerinde ve etrafında kanserli hücreler vardır. Etraftaki dokulara ve organlara sıçramaya başlamış olabilir. 4. Yayılmıştır ve vücuttaki diğer organlara da bulaştığına dair bulgular vardır.





5 Birinin ne kadar süredir kanser olduğu bilinebilir mi?



Deri kanserinde ciltteki kanserli dokunun derinliği ölçülerek kanserin ne kadar süredir vücutta olduğu konusunda fikir edinmek mümkünken, diğer kanser türleri için süre tahmin etmek zordur. Kanser belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce vücutta yer almış olabilir.





6 Kanserlilerin başka tip kansere yakalanma olasılığı yüksek mi?



Kanser olan bir kişinin başka bir kansere yakalanma riski az da olsa daha fazladır. Çünkü ilk kanserin tedavisi için uygulanan kemoterapi kanserli hücreleri öldürürken sağlıklı hücrelere de zarar verir. Zarar görmüş olan bu hücreler mutasyona uğrayarak kanserli hücrelere dönüşebilirler. Ama bu çok küçük bir risktir.





7 Yaşın ve egzersizin kanserden kurtulmak için nasıl bir etkisi vardır?



Genç ve fit bir vücut güçlü bir bağışıklık sistemi demektir ve kanserle mücadelede olumlu etkileri vardır.





8 Hangi kanser türleri kalıtsaldır?



Yumurtalık, bağırsak, rahim kanserleri. Bilimadamları bu kanserlere sebep olan geni keşfettiler. Bu durum bu gene sahip olan bir kişinin kesinlikle kanser olacağı anlamına gelmez. Ama bu gene sahip bir kişi büyük risk altındadır. Düzenli testten geçmesi gerekir.





9 Birincil ile ikincil kanser arasındaki fark nedir?



Birincil kanserde kanser üremeye başladığı alandadır. İkincil kanserde ise bazı kanser hücreleri lenf sistemini kullanarak vücudun başka bölgesine yayılmıştır. İkincil kanser hastalığın gelişmiş evresi olarak kabul edilir ve tedavi etmek daha güç olur. Doktorlar çeşitli yöntemlerle kanserin büyümesini yavaşlatabilmektedirler.





10 Kanser neden organ nakliyle çözülemiyor?



Eğer kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmışsa, birincil aşamada kanserli olan organı alsanız bile, kanser hücreleri vücudun diğer kısımlarında ve yeni organda da büyümeye devam edecektir. Ayrıca vücudun nakledilen organı kabul etmesi için anti-rejeksiyon ilaçlar kullanılacaktır. Bu da doğal yollardan kanserle mücadele eden bağışıklık sistemini yavaşlatacaktır.





11 Diyet, egzersiz kanserle mücadelede etkili mi?



İyi ve dengeli bir diyet bağışıklık sisteminizin kanserle mücadelesinde daha etkili olmasını sağlayacaktır. Egzersiz hastanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlarken, hastaya güç ve moral verir. Doktorların tavsiye ettiği ölçüde egzersiz yapılmalıdır.





12 Kanserliler çocuklarına nasıl söyleyecek?



Bunu söylemenin net bir doğru ya da yanlış yöntemi olmamakla beraber, genellikle dürüst ve iyimser bir şekilde söylenmesi tavsiye edilir. Çok küçük çocuklara ise kötü ve iyi hücre terimleri kullanılarak anlatılmalı.





13 Kanser doğurganlığı etkiler mi?



Bazı kemoterapi ve radyoterapi doğurganlığı kötü etkileyebilir. Erkekler bu konuda spermlerini bir sperm bankasında saklayabilirler, kadınlarsa erkeklere göre biraz daha zor olan yumurta dondurma yöntemini uyugulayabilirler.





14 Neden bazı kanserler ameliyat edilemez?



Eğer tümör hayati organlara ve damarlara çok yakın bir noktadaysa, müdahale etmek çok güç oluyor. Kan kanseri ve kemik iliği kanseri ameliyatla tedavi edilemez. Ancak kemoterapi, radyo terapi, hormon ve biyolojik tedaviler uygulanabilir.





15 Hangi kanserlerde hayatta kalma oranı fazladır?



Erkeklerde testis kanseri ve prostat, kadınlardaysa rahim ve göğüs kanseri.



