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Bütün imkanları seferber ettik ADANA (A.A)

05 Şubat 2012 19:50

-Bütün imkanları seferber ettik ADANA (A.A) - 05.02.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili, ''Kılıç'ın helikopterle Erzurum'a nakledilmesi için bütün imkanları zorladık ve seferber ettik'' dedi. Bakan Ergin, Hatay'daki temaslarının ardından Ankara'ya gitmek için geldiği Adana Havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının ''elim bir saldırı'' olduğunu söyledi. Kılıç'ın helikopterle Erzurum'a nakledilmesi için bütün imkanları zorladıklarını ve seferber ettiklerini vurgulayan Ergin, ''Canına bir şey gelmemesi için dua ediyoruz. Şuan saldırının nedeni hakkında araştırma yapıyoruz. Bir takım tespitler var ama bunları şuan için konuşmak erken. Başsavcılığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Emniyet güçlerimiz çok büyük fedakarca gayret içerisindeler. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağını ümit ediyorum'' dedi. -3 kişi gözaltına alındı Öte yandan savcı Kılıç'a düzenlenen silahlı saldırının ardından yapılan çalışmalar neticesinde, Taşlıçay ilçesi girişinde, 36 KD 044 plakalı araç, ilçe emniyet amirliği ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan 3 kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığı ve söz konusu kişilerin, Taşlıçay İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildikleri öğrenildi.

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