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Spor

BÜTÜN AYAKLARI 5 NUMARALI SAFKANLAR KAZANDI İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 21:20

-BÜTÜN AYAKLARI 5 NUMARALI SAFKANLAR KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Adana'da bugün koşulan at yarışlarında bütün ayakları, 5 numaralı safkanların kazanması ilginç bir durum oluşturdu. Altılı ganyanı bilenlerin 18.726,42 lira kazandığı yarışlarda, bütün ayaklarda 5 numarayı taşıyan safkanların birinci olması yarışseverleri şaşırttı. Türkiye Jokey Kulübü yetkilileri, olasılık dahilinde olan sonuca şaşırdıklarını, benzer bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade ettiler. Yarışlarda en büyük sürprizi 2. ayakta 5 numarayı taşıyan ''Emirsultan'' isimli safkan 21,75 ganyan ile elde etti. Bu arada, son ayakta Fenerbahçeli futbolcu Daniel Güiza'nın ismini taşıyan ''Güiza'' adlı safkanın birinci gelmesi de dikkati çekti.

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