-Button, Mclaren yola devam edecek ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Formula 1 pilotu Jenson Button, McLaren ile kontratını yeniledi. McLaren takımından yapılan açıklamada, ekibe 2010 yılında katılan Button ile bu yıl sona erecek olan kontrat süresinin bir yıldan fazla olmak üzere uzatılması konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi. 31 yaşındaki İngiliz pilot da açıklamasında, kendisini McLaren'de evinde gibi hissettiğini ve bu duyguyu başka bir takımda bulamadığını söyledi. Button, son 5 ayağına girilen Formula 1'in pilotlar sıralamasında, Sebastian Vettel'in ardında ikinci sırada bulunuyor. Vettel, sezon şampiyonluğunu kazanmak için sadece bir puana ihtiyaç duyuyor.