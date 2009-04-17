Button Çin'de de göz kırpıyor



Formula 1'de Çin Grand Prix'sinin antrenman turlarında en iyi dereceye, ilk 2 yarışın galibi Jenson Button imza attı.



Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'si önecesi yapılan ilk antrenmanların en iyi derecesi yine Jenson Button'dan geldi.



İlk iki yarışın galibi Button'ın ardından Nico Rosberg ikinci , Button'ın takım arkadaşı Barrichello üçüncü oldu.



Şangay Pisti’nde yapılan birer buçuk saatlik cuma antrenmanlarının ilkinde sürpriz bir biçimde McLaren pilotu Lewis Hamilton en iyi dereceye imza attı. Sezonun ilk iki yarışından ancak bir puan çıkarabilen ve Avustralya Grand Prix'sinde yarış komiserlerine verdiği yalan beyanatla gündeme oturan son şampiyon Hamilton, 1 dakika 37.334 saniyelik derecesiyle Brawn GP pilotları Jenson Button ve Rubens Barrichello'nun önünde birinci oldu.



Ancak ikinci seansta yine Jenson Button'ın üstünlüğü vardı. Brawn Grand Prix'nin İngiliz pilotu Button, 1.35.679 ile günün en iyi derecesine imza attı. Willams'tan Nico Rosberg ikinci, Button'ın takım arkadaşı Rubens Barrichello ise üçüncü sırayı aldı.



RED BULL sürücüleri Webber ve Vettel'in 4 ve 5'inci sıraları almaları dikkat çekti.



İlk iki yarışı kazanan Brawn GP pilotları kullandıkları difüzörün kurallara uygun ilan edilmesinin ardından bu yarışta da favori olarak gösteriliyor.



İlk seansı birinci tamamlayan Lewis Hamilton, Şangay'daki ikinci seansta ancak 13'üncü oldu. Son 17 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Ferrari takımı ise yine formda görünmedi.



Takımın Brezilyalı pilotu Felipe Massa 12'inci, Fin pilotu Kimi Raikkonen ise 14'üncü sırayı alabildi.



Pistte pek çok pilot tutunma güçlüğü çekerken, Raikkonen iki seansta da yoldan çıktı.



