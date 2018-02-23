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Butik otel yangında kül oldu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde butik otel olarak kullanılan yarı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

23 Şubat 2018 13:04

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde butik otel olarak kullanılan yarı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Çukurbağ Mahallesi\'nde Salim Atılgan\'a ait ve butik otel olarak kullanılan yaklaşık 100 yıllık 2 katlı yarı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle dün öğleden sonra yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, Salim Atılgan tarafından bölgeden toplanıp evde sergilenen çok sayıda antik eşya ile binanın çevresindeki bazı ağaçlar da yandı. Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

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