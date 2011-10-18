-Bütçeden aslan payı Maliye'ye TBMM (A.A) - 18.10.2011 - 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde en yüksek payı 88 milyar 523 milyon 596 bin TL ile Maliye Bakanlığı aldı. Maliye Bakanlığını, 64 milyar 705 milyon 201 bin TL ile Hazine Müsteşarlığı ve 39 milyar 169 milyon 379 bin TL ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Bütçede; genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 138 milyon 700 bin TL, TBMM'ye 651 milyon 252 bin TL, Başbakanlık'a 861 milyon 757 bin TL, MİT Müsteşarlığına 750 milyon 942 bin TL, MGK Genel Sekreterliğine 14 milyon 376 bin TL, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 89 milyon 462 bin TL kaynak ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 39 milyar 169 milyon 379 bin TL, Adalet Bakanlığı 5 milyar 277 milyon 312 bin TL, Milli Savunma Bakanlığı 18 milyar 229 milyon 672 bin TL, İçişleri Bakanlığı 2 milyar 585 milyon 387 bin TL, Dışişleri Bakanlığı 1 milyar 351 milyon 947 bin TL, Sağlık Bakanlığı 14 milyar 357 milyon 938 bin TL, Ulaştırma Bakanlığı 8 milyar 904 milyon 140 bin TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31 milyar 551 milyon 963 bin TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 582 milyon 718 bin TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 milyar 705 milyon 76 bin TL, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8 milyar 841 milyon 713 bin TL, Avrupa Birliği Bakanlığı 151 milyon 171 bin TL pay alacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 2 milyar 236 milyon 131 bin TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 929 milyon 814 bin TL, Ekonomi Bakanlığına 1 milyar 279 milyon 980 bin TL, Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 milyar 469 milyon 119 bin TL, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 10 milyar 484 milyon 859 bin TL, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 384 milyon 676 bin TL, Kalkınma Bakanlığına 1 milyar 67 milyon 700 bin TL, Orman ve Su İşleri Bakanlığına 1 milyar 846 milyon 902 bin TL bütçe öngörüldü. Jandarma Genel Komutanlığına 4 milyar 913 milyon 982 bin TL, Emniyet Genel Müdürlüğüne 12 milyar 119 milyon 314 bin TL, Sahil Güvenlik Komutanlığına 375 milyon 997 bin TL, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 24 milyon 718 bin TL, Yargıtay'a 103 milyon 130 bin TL, Danıştay'a 70 milyon 742 bin TL, Sayıştay'a 142 milyon 162 bin TL, HSYK'ya 35 milyon 512 bin TL pay ayrıldı. Maliye Bakanlığına 88 milyar 523 milyon 596 bin TL, Hazine Müsteşarlığına 64 milyar 705 milyon 201 bin TL, Gelir İdaresi Başkanlığına 1 milyar 889 milyon 856 bin TL, TÜİK'e 184 milyon 396 bin TL, Diyanet İşleri Başkanlığına 3 milyar 891 milyon 166 bin TL kaynak aktarılacak. -Özel bütçeli kurumlar- Özel bütçeli kurumlar arasında en çok pay, 6 milyar 185 milyon 358 bin TL ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıldı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) de 4 milyar 449 milyon 878 bin TL ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ardından en çok pay alan ikinci özel bütçeli kurum oldu. TÜBİTAK'a 1 milyar 609 milyon 394 bin lira, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 772 milyon 457 bin lira verilmesi planlanan özel bütçeli idarelerde, en az pay ise 2 milyon 393 bin TL ile Atatürk Araştırma Merkezine verildi. Bütçeden, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresine 422 milyon 38 bin lira, Spor Genel Müdürlüğüne 731 milyon 341 bin lira, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 394 milyon 523 bin lira, MTA'ya 358 milyon 824 bin lira, Savunma Sanayi Müsteşarlığına 33 milyon 919 bin lira pay aktarılacak. Yükseköğretim kurumları (üniversiteler) ise bütçeden 12 milyar 743 milyon 603 bin TL alacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına 232 milyon 559 bin TL kaynak ayrıldı. Üniversiteler arasında en çok pay 640 milyon 598 bin Lira ile İstanbul Üniversitesine, ardından da 451 milyon 828 bin TL ile Ankara Üniversitesine ayrıldı. 15 milyon 374 bin TL ile en az payı İstanbul Medeniyet Üniversitesi aldı. -Üst kurulların bütçeleri- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında en çok payı, 1 milyar 342 milyon lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aldı. RTÜK'e 137 milyon lira, SPK'ya 82 milyon 782 bin lira, BDDK'ya 165 milyon lira, EPDK'ya 115 milyon 585 bin lira, Kamu İhale Kurumuna 89 milyon lira, Rekabet Kurumuna 46 milyon 760 bin lira, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna 49 milyon 770 bin lira ödenek ayrıldı. -DOP, KOP projelerine 4 milyon TL- Ayrıca, bütçeden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 767 milyon 861 bin TL, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına 19 milyon 123 bin TL, Denizcilik Müsteşarlığına 115 milyon 234 bin TL, Devlet Personel Başkanlığına 15 milyon 10 bin TL, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 7 milyon 155 bin TL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 644 milyon 503 bin TL, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne 171 milyon 294 bin TL, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 7 milyar 971 milyon 570 bin TL, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 147 milyon 714 bin TL, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne 178 milyon 182 bin TL, Orman Genel Müdürlüğüne 1 milyar 862 milyon 299 bin TL, Türk Standartları Enstitüsüne 220 milyon 836 bin TL, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 70 milyon 854 bin TL bütçe öngörüldü. Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarına bütçeden 4 milyon 108'er bin TL kaynak ayrıldı. -Meclis'in bütçesi 2013 ve 2014'te azalıyor- Bu yılki bütçesi 651 milyon 252 bin TL olarak öngörülen TBMM bütçesi, 2013'te 610 milyon 670 bin TL, 2014'te ise 595 milyon 892 bin TL tahmin ediliyor. 138 milyon 700 bin TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise artarak, 2013'te 147 milyon 970 bin TL'ye, 2014'te ise 157 milyon 520 bin TL'ye yükselmesi öngörülüyor.