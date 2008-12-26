Bütçede tasarruf 5.5 milyar YTL’yi bulacak

Bütçede yapılan kesintilerin devam etmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi, tasarrufu 5.5 milyar YTL’ye çıkarmaya çalışıyor. Belediyelere aktarılan payla sağlık harcamalarında yeni düzenlemeler gündemde.



Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni anlaşma görüşmelerine 15 milyar YTL’yi aşan bir tasarruf paketi isteyerek başladı. Ancak hükümet, kriz sürecinde kamu harcamalarını kısmanın olumsuz olacağına Fon’u ikna etti ve tasarruf tutarı azaltıldı.



6-8 milyar YTL arasında olacağı belirtilen paket için ilk adımlar, 2009 bütçesinde kesintilerle atıldı ve bakanlık ödeneklerinin azaltıldı. Belediyelere devredilen personelin ücretlerinin üçte biri, il özel idarelerine bırakıldı. 3 milyar 561 milyon YTL’lik tasarruf kesinleşti.



Ekonomi yönetimi, hazırlıkları süren düzenlemelerle tasarrufun 5.5 milyar YTL’yi aşmasını öngörüyor. Belediye paylarından kesintinin 1.7 milyar YTL civarında olduğu ancak ilk etapta bunun sadece 500 milyon YTL’lik bölümünün gerçekleştirildiği belirtiliyor. Kalan bölümünse 2009’da tamamlanacak düzenlemelerle gerçekleştirileceği vurgulanıyor.



Sağlıkta da tasarruf olacak



Tasarruf sağlayacak ikinci düzenleme ise sağlıkta olacak. Aile hekimliğinin genişletilmesiyle 800 milyon ile 1 milyar YTL arasında tasarruf sağlanabilecek. Uygulama, sağlık harcamalarında fiili bir kesinti getirmeyecek. Ancak sevk zincirini de içeren aile hekimliği uygulaması, pilot iller dışına da taşınabilirse başka tedbire gerek olmadan tasarruf artacak.



Özel hastanelerin fark ücretinin sınırlandırılması ve hastalardan alınacak katkı paylarının da tasarrufu artıracağı belirtiliyor.



Bu düzenlemeler gerçekleşmezse Maliye Bakanlığı önceki yıllarda yaptığı gibi yıl içinde ödeneklere blokaj koyarak tasarruf paketini tamamlayacak.



Yeni anlaşma görüşmeleri için IMF heyetinin 5 Ocak’tan sonra geleceği belirtiliyor.

