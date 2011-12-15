-Bütçede ilk 5 madde kabul TBMM (A.A) - 15.12.2011 - 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın ilk 5 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Maliye ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının bütçeleriyle, bütün bakanlık ve kurumların bütçelerinin görüşmeleri Genel Kurulda tamamlandı. Bakanlık bütçelerinin ardından tasarının maddelerine geçildi, ilk 5 maddesi kabul edildi. Tasarının görüşmeleri sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula gelerek, bir süre çalışmalara katıldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İstanbul 2010 Kültür Başkenti çalışmasının maliyetini finanse etmek için İstanbul'da ek bir ÖTV konulduğunu anımsatan Şimşek, ''Bu ÖTV'nin devam etmesini doğru bulmuyorum. Bunun kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Gerekli düzenlemeyi inşallah Meclisimize getireceğiz'' dedi. Bir başka soruyu yanıtlarken Şimşek, yardımcı doçentlere 1. derece kadro verilmesinin kanunla düzenlendiğini anımsatarak, ''Mevcutların kadro değişikliği, Bakanlar Kurulu ile gerçekleşecektir. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah gelecek yıl bu yönde adım atılmış olur diye ben de ümit ediyorum'' diye konuştu. Sağlık sektörü çalışanlarına maaşın yanı sıra çok ciddi miktarlarda döner sermayeden kaynak verildiğini hatırlatan Şimşek, ''Bunu tamamen emekliliğine yansıtırsak, bu aktüeryal dengede çok ciddi problemler yaratır. Daha önce bu yönde bir adım attık, bir düzenleme yaptık ama tamamını yansıtmamızın imkanı olmadığı kanısındayım'' açıklamasında bulundu. ''KHK'larla bir çok bürokratın açığı alındığı'' iddiasında bulunulduğunu anımsatan Şimşek,''(Eşit işe eşit ücret) ve benzeri bir takım KHK'lar çok eleştiriliyor. Hiçbir arkadaşımızın özlük haklarında bir azalma olmamıştır. Olsa olsa özlük haklarında bir iyileşme söz konusudur. 2006'dan beri biz ek ödeme alanla almayan memurlarımız arasındaki farkı azaltmaya yönelik adımlar attık. Bütün çalışanlarımız bizim için değerlidir'' diye konuştu. Şimşek, bütçe kanunu çerçevesinde 2012'de 6 bin 450 taşıt edinileceğini, bunun maliyetinin yaklaşık 273 milyon lira olduğunu belirtti. Şimşek, taşıtların bir kısmının mevcutların yenilenmesi olduğunu kaydederek, yeni oluşturulan bakanlık, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının da karşılanacağını ifade etti.