Bütçede göç hazırlığı: Göç İdaresi’nin bütçesi 3 yılda yüzde 79 artıyor

Türkiye’ye yönelik mülteci akını ve buna ilişkin hazırlık süreci, iktidarın ekonomik büyüklük ve hedeflere yer verdiği Orta Vadeli Program’a da (OVP) yansıdı. 2021 yılı için 2 milyar 983 milyon TL kaynak aktarılan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 2022 yılı için 4 milyar 493 milyon ayrılacak. Müdürlüğün 2024 yılı bütçesi de üç yılda yüzde 79 oranında artacak ve 5 milyar 347 milyon TL’ye ulaşacak.

Kayıtlı yaklaşık 3.7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan ve Taliban’ın, başkent Kabil’i de ele geçirmesinin ardından yoğun bir Afgan göçüyle karşı karşıya kalan Türkiye’de göç alanına ilişkin tüm süreçleri yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bütçesinde belirgin bir artışa gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklüklere yer verilirken, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynak dikkat çekti.

2024 bütçesi 5 milyar TL’yi geçiyor

Buna göre, 2021 yılında 2 milyar 983 milyon TL’lik kaynak aktarılan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2022 bütçesinin yaklaşık yüzde 50’lik artışla 4 milyar 493 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörüldü. Genel Müdürlüğün 2023 yılı bütçesi 4 milyar 915 milyon TL, 2024 bütçesi de 5 milyar 347 milyon TL olarak belirlendi. Böylece Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bütçesindeki üç yıllık artış oranı yüzde 54’ü bulmuş oldu. Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulayan ve bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo­nu sağlayan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları ile Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütüyor.

MİT’in bütçesinde yüzde 32’lik artış

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bütçesinde de önümüzdeki yıl için yüzde 32’lik bir artış öngörüldü. 2021 yılı için 2 milyar 628 milyon TL kaynak ayrılan MİT’in 2022 yılı bütçesi 3 milyar 483 milyon TL olarak belirlendi. 2023 yılı için 3 milyar 782 milyon TL kaynak ayrılan MİT’in 2024 yılı bütçesi de OVP’de 4 milyar 69 milyon TL olarak yer aldı. MİT’in üç yıllık bütçe artış oranı yüzde 54’e ulaştı.

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