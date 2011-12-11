-Bütçede beşinci tur görüşmeleri başladı TBMM (A.A) - 11.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 5. tur görüşmelerine başlandı. Başkanvekili Güldal Mumcu tarafından açılan Genel Kurulda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile 102 üniversitenin bütçeleri görüşülüyor. Bütçe üzerinde ilk sözü, MHP Grubu adına Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz aldı.