'Bütçede aralık ayında bir miktar açık verilecek'

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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nin hisse devir imza töreninde yaptığı konuşmada, 2011 yılını geride bırakıldığını hatırlatarak, bütçede aralık ayında bir miktar açık verileceğini söyledi.Bu açığın, doğru alanlara ilave kaynak aktarılması nedeniyle verileceğini bildiren Şimşek, ulaştırmaya neredeyse ilave 10 milyar, Van depreminin yaralarının sarılması için ilave 2,2 milyar lira kaynak olmak üzere eğitime, sağlığa bir çok alana, Türkiye'de önceliklendirilen bir çok alana ilave kaynak aktarıldığını söyledi. Şimşek, şöyle devam etti:''Dolayısıyla bütün bunlara rağmen, Türkiye genel devlet açığı açısından muhtemelen yılı yüzde 1'in altında kapatacak. Bu çok önemli bir kazanım. Bu ilave harcamaları yapmasaydık muhtemelen açık belki olmayacaktı veya sıfıra yakın bir düzeyde olacaktı. Ama yatırım yaptığımız alanlar önemli alanlar, insan stoğuna, fiziki alt yapısına araştırma geliştirme projelerine kaynak ayırmamız ülkemizin önümüzdeki 30, 40 yıllık alt yapısını güçlendirmek için yapıyoruz. Bunu yapabilmek bile hakikaten önemli bir avantajdır.''