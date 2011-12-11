-Bütçede "maketli" konuşma TBMM (A.A) - 11.12.2011 - CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasını, kürsünün önüne küçük koyun, inek ve keçi maketleri koyarak yaptı. TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar ve üniversitelerin 2012 yılı bütçeleri üzerinde MHP ve CHP Grubu sözcüleri konuştu. CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan da kürsünün önüne koyun, inek ve keçi maketleri koyarak konuşmasını yaptı. Özkan, üreticinin, ''Değneğimiz, kepeneğimiz, köpeğimiz var ama güdülecek koyunumuz kalmadı'' dediğini söyleyerek, ''Türk köylüsünün en pahalı mazotu, elektriği kullandığını, kayıtdışı kesimlerin ve hayvan kaçakçılığının arttığını, Müslüman mahallesinde salyangoz satıldığını'' ancak Bakanlık ve Hükümetin buna seyirci kaldığını iddia etti. Özkan, kürsünün önündeki inek, keçi ve koyun maketlerini almadan yerine doğru hareket edince, AK Parti milletvekilleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine Özkan, geri dönerek maketleri kürsüden aldı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, tarım üretiminin en önemli girdileri olan mazot, gübre ve yemin pahalı olması nedeniyle üreticinin zor durumda kaldığını belirterek, ''Dünyanın en pahalı girdilerini kullanırsanız, dünyanın ne pahalı ürünü elde edersiniz. Böylece rekabetten edemezsiniz'' dedi. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, göreve seçildikten sonra kendi iktidarları döneminde atanan bakanlık bürokratlarını görevden aldığını ileri sürerek, ''Nimet hanıma yanlış yaptırmayan bürokratları neden değiştiriyorsunuz? Neden asil değil de vekaleten atıyorsunuz? Kendi bürokratlarını tasfiye eden bakan olarak tarihe geçeceksiniz. Ekmekle oynamayın, ekmekle oynamak günahtır'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağa'nın, ''eğitim bilimleri sınavında kopya çekildiği'' iddiasıyla görevinden ayrıldığını belirterek, ''Kopya yapan bulundu mu? Bulunamadı. ÖSYM'nin o dönemdeki personelinin tümü şaibeli kılındı ve YÖK'e gönderildi ve yeni başkana istediği kişileri alma imkanı tanındı'' diye konuştu. YÖK'ün sadece iktidara şirin görünmek için uğraştığını savunan Serter, şöyle konuştu: ''Katsayı meselesi siyaseten irdelenen bir konu olmuştur. İktidarda olan parti belli bir meslek lisesi grubunu yüksek bir yere taşıyarak geleceğin gücünü ve arka bahçesini oluşturmak için katsayı olayından yararlanmak istemiştir. Oysa katsayı meselesi, başka bir şeydir. Katsayı uygulamasıyla siz, genel liselere devam eden ve toplam lise öğrencilerinin yüzde 60'ını oluşturan, zavallı, kaderine terk edilmiş öğrencilerin karşısına koskoca meslek lisesi grubunu çıkarıyorsunuz. Koskoca meslek lisesi grubunu çıkararak elinde zaten altın bileziği olanları, sırf imam hatip uğruna ödüllendiriyorsunuz, o çocukları da görmezden geliyorsunuz.'' AK Parti'li milletvekilleri, Serter'in bu sözlerine tepki gösterdi.