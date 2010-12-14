-BÜTÇEDE 1. TUR GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI TBMM (A.A) - 14.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı 1. tur görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, RTÜK, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi. Bütçe üzerinde görüşmelerde söz alan CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, kızının TRT'de çalıştığı yönünde ifade kullandığı, ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Mengü, bu konuda TRT Genel Müdürlüğüne de yazı yazdığını, gelen cevapta, kızının TRT personeli olmadığının bildirildiğini söyledi. CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenci protestolarına ilişkin değerlendirmesini eleştirdi. Akıncı, Erdoğan'ın, muhalif olanı sevmediğini iddia etti. Yumurta atan öğrenciler için ''omlet yapsın yesinler' değerlendirmelerine de tepki gösteren Akıncı, ''Bu kötü bir espri. Sizin espri kabiliyetiniz de yok'' dedi. Daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, TBMM Başkanlığına sunulan soru önergelerinin kabul edilme şartlarının Anayasa ve İçtüzükte belirtildiğini, bu şartları taşıyan önergelerin kabul edildiğini söyledi. TBMM'de çalışan personelin farklı statülerde istihdam edildiği yönündeki soru üzerine Yakut, Meclisteki istihdam şeklinin, devletin diğer kurumlarındaki istihdam şekli ile aynı olduğunu, personelin, ilgili mevzuata göre belirlenen statülerde çalıştığını ifade etti. Konuşmaların ardından 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı 1. tur görüşmeleri tamamlandı. Daha sonra, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, RTÜK, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bütçeleri, ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Genel Kurulda, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, TAPDK, Diyanet İşleri, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve AB Genel Sekreterliğinin bütçeleri görüşülecek.