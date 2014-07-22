Bütçe yetmedi, 'Uzun İnce Yol' filmi ertelendi

Halk ozanı Aşık Veysel’in hayatını konu alan “Uzun İnce Yol” adlı sinema filminin çekimleri, maddi yetersizlikler nedeniyle ertelendi.

Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından Aşık Veysel’in hayatını konu alan “Uzun İnce Yol” adlı sinema filminin çekimlerine 5 Ağustos’ta Sivas’ta başlanması planlanıyordu. Film, 2015 yılının Mart ayında, Aşık Veysel’in 42’nci ölüm yıldönümünde vizyona girecekti. Ancak yapımcı şirket BB Film, bütçeyi karşılamakta zorlanınca projeyi durdurdu.

Sponsor aranıyor

Müge Serçek Biroğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, yönetmenliğini Bilal Babaoğlu’nun, başrolleri ise İnanç Konukçu ile Aşık Veysel’in torunu Yeliz Şatıroğlu’nun üstlendiği “Uzun İnce Yol” için şimdi sponsor aranıyor. Sponsor bulunursa, filmin çekimlerine kış aylarında başlanacak. “Uzun İnce Yol”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan hem senaryo hem de yapım desteği almıştı.

Babaannesini oynayacak

“Uzun İnce Yol”un oyuncu kadrosunda Aşık Veysel’in torunu Yeliz Şatıroğlu da yer alıyor. Film çekilirse, genç tiyatro oyuncusu babaannesi Gülizar’ı canlandıracak.