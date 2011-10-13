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Ekonomi

Bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi ANKARA (A.A)

13 Ekim 2011 18:20

-Bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Maliye Bakanlığı'nın bütçe ödenek teklif tavanı 77,2 milyar lira, Hazine Müsteşarlığı'nın ise 64,7 milyar lira olarak belirlendi. Orta Vadeli Mali Planda (2012-2014) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2012 yılı bütçe ödenek teklif tavanları da yer aldı. Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Maliye Bakanlığına 77 milyar 235 milyon 306 bin lira ödenek ayrıldı. Faiz ödemeleri nedeniyle Hazine Müsteşarlığı'nın da bütçesi yüksek tutularak 64 milyar 705 milyon 201 bin lira olarak belirlendi. Bütçe ödenek teklif tavanı, Milli Eğitim Bakanlığına 39 milyar 169 milyon 379 bin lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 31 milyar 542 milyon 399 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 18 milyar 229 milyon 672 bin lira, Sağlık Bakanlığına 14 milyar 357 milyon 938 bin lira, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına 10 milyar 484 milyon 859 bin lira olarak tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 12 milyar 119 milyon 314 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 7 milyar 971 milyon 570 bin lira olarak belirlendi. -Özel bütçeli idareler- Orta Vadeli Mali Planda, özel bütçeli idarelerin 2012 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 6 milyar 185 milyon 358 bin lira, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 4 milyar 449 milyon 878 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 1 milyar 862 milyon 299 bin lira, TÜBİTAK'a 1 milyar 609 milyon 394 bin lira, ÖSYM'ye 232 milyon 559 bin lira, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 28 milyon 976 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 2012 yılı Bütçesi Ödenek Teklif Tavanları    Toplam (TL) -----------------------------------------    ----------- Cumhurbaşkanlığı                             138.700.000 TBMM                                         512.935.000 Anayasa Mahkemesi                             24.718,000 Yargıtay                                     103.130.000 Danıştay                                      70.742.000 Sayıştay                                     142.162.130 Başbakanlık                                  729.213.000 MİT Müsteşarlığı                             750.942.000 MGK Genel Sekreterliği                        14.376.500 Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü       89.462.500 Hazine Müsteşarlığı                       64.705.201.000  Diyanet İşleri Başkanlığı                  3.891.166.000 Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı           767.861.000 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı         19.123.000 Adalet Bakanlığı                           4.663.215.000 Milli Savunma Bakanlığı                   18.229.672.000 İçişleri Bakanlığı                         2.585.387.000 Jandarma Genel Komutanlığı                 4.913.982.000 Emniyet Genel Müdürlüğü                   12.119.314.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı                   375.997.000 Dışişleri Bakanlığı                        1.351.947.000 Maliye Bakanlığı                          77.235.306.451 Gelir İdaresi Başkanlığı                   1.889.856.000 Milli Eğitim Bakanlığı                    39.169.379.190 Sağlık Bakanlığı                          14.357.938.000 Ulaştırma Bakanlığı                        3.632.782.000 Denizcilik Müsteşarlığı                      115.234.000 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı      31.542.399.000  Devlet Personel Başkanlığı                    15.010.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı          114.620.000 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü                  7.155.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı                 1.366.003.000 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu            35.512.000 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı       8.841.713.000 Avrupa Birliği Bakanlığı                     151.171.000 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı          541.339.000 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                929.814.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü             644.503.000 Ekonomi Bakanlığı                          1.279.980.000   Gençlik ve Spor Bakanlığı                     55.900.000  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı       10.484.859.000 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı                  384.676.000  Kalkınma Bakanlığı                           986.945.500 TÜİK                                         184.396.000 Orman ve Su İşleri Bakanlığı                 541.603.000 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü    171.294.000 DSİ                                        7.971.570.000 --------------------------------------------------------  TOPLAM                                   318.986.298.271

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