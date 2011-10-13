-Bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Maliye Bakanlığı'nın bütçe ödenek teklif tavanı 77,2 milyar lira, Hazine Müsteşarlığı'nın ise 64,7 milyar lira olarak belirlendi. Orta Vadeli Mali Planda (2012-2014) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2012 yılı bütçe ödenek teklif tavanları da yer aldı. Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Maliye Bakanlığına 77 milyar 235 milyon 306 bin lira ödenek ayrıldı. Faiz ödemeleri nedeniyle Hazine Müsteşarlığı'nın da bütçesi yüksek tutularak 64 milyar 705 milyon 201 bin lira olarak belirlendi. Bütçe ödenek teklif tavanı, Milli Eğitim Bakanlığına 39 milyar 169 milyon 379 bin lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 31 milyar 542 milyon 399 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 18 milyar 229 milyon 672 bin lira, Sağlık Bakanlığına 14 milyar 357 milyon 938 bin lira, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına 10 milyar 484 milyon 859 bin lira olarak tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 12 milyar 119 milyon 314 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 7 milyar 971 milyon 570 bin lira olarak belirlendi. -Özel bütçeli idareler- Orta Vadeli Mali Planda, özel bütçeli idarelerin 2012 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 6 milyar 185 milyon 358 bin lira, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 4 milyar 449 milyon 878 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 1 milyar 862 milyon 299 bin lira, TÜBİTAK'a 1 milyar 609 milyon 394 bin lira, ÖSYM'ye 232 milyon 559 bin lira, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 28 milyon 976 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 2012 yılı Bütçesi Ödenek Teklif Tavanları Toplam (TL) ----------------------------------------- ----------- Cumhurbaşkanlığı 138.700.000 TBMM 512.935.000 Anayasa Mahkemesi 24.718,000 Yargıtay 103.130.000 Danıştay 70.742.000 Sayıştay 142.162.130 Başbakanlık 729.213.000 MİT Müsteşarlığı 750.942.000 MGK Genel Sekreterliği 14.376.500 Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 89.462.500 Hazine Müsteşarlığı 64.705.201.000 Diyanet İşleri Başkanlığı 3.891.166.000 Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı 767.861.000 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 19.123.000 Adalet Bakanlığı 4.663.215.000 Milli Savunma Bakanlığı 18.229.672.000 İçişleri Bakanlığı 2.585.387.000 Jandarma Genel Komutanlığı 4.913.982.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 12.119.314.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 375.997.000 Dışişleri Bakanlığı 1.351.947.000 Maliye Bakanlığı 77.235.306.451 Gelir İdaresi Başkanlığı 1.889.856.000 Milli Eğitim Bakanlığı 39.169.379.190 Sağlık Bakanlığı 14.357.938.000 Ulaştırma Bakanlığı 3.632.782.000 Denizcilik Müsteşarlığı 115.234.000 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31.542.399.000 Devlet Personel Başkanlığı 15.010.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 114.620.000 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7.155.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.366.003.000 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 35.512.000 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8.841.713.000 Avrupa Birliği Bakanlığı 151.171.000 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 541.339.000 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 929.814.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 644.503.000 Ekonomi Bakanlığı 1.279.980.000 Gençlik ve Spor Bakanlığı 55.900.000 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 10.484.859.000 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 384.676.000 Kalkınma Bakanlığı 986.945.500 TÜİK 184.396.000 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 541.603.000 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 171.294.000 DSİ 7.971.570.000 -------------------------------------------------------- TOPLAM 318.986.298.271