Bütçe krizi Obama'yı kahraman yaptı

ABD'de yaşanan 16 günlük kepenk kapatma krizinin ardından yapılan ilk ulusal ankette Cumhuriyetçilerin büyük bir oy kaybına uğradığı ortaya çıktı. Ankete katılan her 10 ABD'liden 7'si krize Cumhuriyetçilerin neden olduğu görüşünde. Yüzde 54 de, Meclis'in Cumhuriyetçilerin kontrolünde olmasını doğru bulmuyor.



Ankette bütçenin meclisten geçmesini engelleyerek 16 gün boyunca ABD hükümetini iş yapamaz duruma getiren Cumhuriyetçilerin ağır yara aldıkları gözlendi. Krizin sorumlusu olarak görülen Cumhuriyetçilerin tekrar seçilme şansını kaybettiklerine inandıkları ortaya çıktı.

Amerikan hükümetinde yaşanan kepenk kapatma krizinin Obama ve partisine oy kaybettirmesi beklenmesine rağmen, bu durumun tam tersine işlediği ortaya çıktı.

Ankette, krize kimin sebep olduğu sorulan her 10 vatandaştan 7'si "krize Cumhuriyetçilerin yol açtığı" cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 54'ü Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerin kontrolünde olmasını doğru bulmadıkları yönünde görüş belirtti.



'Boehner koltuğu bırakmalı'



CNN/ORC International'ın ortak anketinde, her 10 ABD vatandaşından 6'sı Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in koltuğunu bırakması gerektiğini düşünüyor.



Obama'nın kararlı duruşuna övgü



Ankete göre, hükümetin kapalı kaldığı 16 günlük süre içerisinde Obama'nın Cumhuriyetçilere karşı gösterdiği kararlı duruş ve hükümetin tekrar açılması için muhalefetin şart koştuğu "sağlık sigortası" kanununun geri çekilmesi konusunda geri adım atmaması, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.