-BÜTÇE KOMİSYONUNDA SERT TARTIŞMA TBMM (A.A) - 05.11.2010 - CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in ''askerlerin Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılmamalarının emre itaatsizlikle eşdeğer olduğu'' açıklamasına ilişkin, ''Sen önce emir-komuta zincirinin ne olduğunu, neyin emre itaatsizlik olduğunu öğren, ondan sonra konuş, haddini bil'' dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı bütçelerinin görüşülmesine devam ediliyor. CHP'li Aslanoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'de bazı değerlerin tartışılmasının tehlikeli olduğunu belirterek, ''Acaba kendi değerlerini bu kadar tartışan başka bir ülke var mıdır? Özgürlükler, demokrasi tabii ki her ülkenin olmazsa olmazıdır. Bir ülkenin ordusuna, bölünmez bütünlüğüne yönelik bir hakaret, saldırı demokrasi ise bu demokrasiye lanet olsun. Güney Amerika ülkelerinden bahsediliyor. Oralarda başkan olanlar acaba ülkesinin değerlerine hakaret etmiş midir?'' diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik'in, ''askerlerin Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılmamalarının emre itaatsizlikle eşdeğer olduğu'' açıklamasını anımsatan Aslanoğlu, ''Sen önce emir-komuta zincirinin ne olduğunu, neyin emre itaatsizlik olduğunu öğren, ondan sonra konuş, haddini bil'' dedi. Aslanoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün, orduya karşı söz söyleyenlerin karşısında duran ilk kişi olması gerektiğini de kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de Bakan Gönül'e ''Savcılar, Genelkurmay'ın kozmik birimlerinde günlerce aramalar yaptırdı. Bu aramalarda TSK'nın gizli kalması gereken belgeleri konusunda aksaklık, eksiklik ortaya çıktı mı? Çıktıysa bunu nasıl telafi ettiniz?'' sorusunu yöneltti. Özyürek, Vecdi Gönül'e, askerlerin Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katılmamalarının gerçek nedeninin ne olduğunu ve darbelere gerekçe olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılması konusundaki düşüncesini de sordu. -TARTIŞMA- Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın, Özyürek'in ardından, komisyon üyesi MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'ya söz verdi. Kutluata da söz hakkını, komisyon üyesi olmayan MHP İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'ye devretmek isteyince, Mustafa Açıkalın, üye olmayanların en son konuşacağını belirterek, DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in konuşması için mikrofonu açtı. Buna tepki gösteren MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Komisyon Başkanı Açıkalın ile tartıştı. ''Niye ona söz hakkı vermiyorsunuz?'' diyen Günal'a, Açıkalın, ''Aldığımız karar gereği, komisyon üyesi olmayanlar en son konuşuyor'' dedi. Açıkalın'ın, Macit'e konuşabileceğini söylemesi üzerine, Günal ayağa kalkarak, ''Geçen gün Kamer Genç'i konuşturmadın mı be? Sayın Elekdağ, Bölükbaşı konuşmuyor mu?'' diye tepki gösterdi. MHP'li Günal, Açıkalın'ın, oturmasını istemesi üzerine, ''Oturmuyorum, dışarı mı atacaksın? Çifte standart yapıyorsun, yaptığın terbiyesizlik'' diyerek salonu terk etti. Bazı AK Parti'li milletvekilleri de ''Niye bağırıyorsun?'' diyerek Günal'a tepki gösterdi. -''TSK'YA YÖNELİK ASİMETRİK HAREKAT VARSA...''- Tartışmaların ardından söz verilen MHP'li Sipahi, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi olduğunu belirterek, bu bakanlık bütçesi üzerinde konuşabileceğini söyledi. ''(Komşularla sıfır sorun) komedisi ülke güvenliği ile ilgili hususları değiştirmez'' diyen Sipahi, Yunanistan için en önemli tehdidin hala Türkiye olduğunu kaydetti. Kamil Erdal Sipahi, ''Yunanistan '12 mil iddiamızdan vazgeçmeyiz' diyor'' dedi. Sipahi, ''TSK'nın itibarı ile oynamanın rezil, çirkin bir gelenek haline geldiğini'' ifade ederek, şöyle konuştu: ''Eski Genelkurmay Başkanı, 'TSK'nın asimetrik, psikolojik harekatın etkisinde olduğunu' açıklamıştı. Eğer TSK'ya yönelik böyle bir asimetrik harekat varsa, Hükümetimiz bu tehdidin neresindedir? Yol göstereni mi, teşvikçisi mi, işbirlikçisi mi, planlayıcısı mı, icracısı mıdır? Dünyanın hiç bir ülkesinde, kendi hükümetinin saldırısına uğrayan başka bir ordu örneği yoktur. Askerlerin resepsiyona katılmadığı konuşuluyor. Peki, TSK'nın itibarını sarsıcı her türlü iftira, çirkin haberler basına verilirken, Hükümet bunun içinde yer alırken, o başkomutan neredeydi? Ben de bunu soruyorum.'' -''(TOPRAĞIMI YABANCIYA VERECEĞİM) DİYE DİRENDİ''- CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin ise Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi konusunu gündeme getirdi. İlk başta, ''NAMSA'nın temizleme yapmadığı, sadece temizlemeden sonra orayı denetlediğinin'' söylendiğini kaydeden Ergin, ''Hangi devlet kendi toprağını temizleyenlere, 'al kullan' diyebilir? Buranın temizlenme işi NAMSA'ya verilecek. Ama Hükümet başta ısrarla buna karşı çıktı ve 'bu işi, toprağımı yabancıya vereceğim' diye direndi'' diye konuştu. CHP'li Ergin, ''Sayın Bakan, askere hakaret edildiği zaman sessiz kalmamalıydı. TSK'ya sürekli hakaret edildi ama bakan hep sessiz kaldı, bu da bizi üzüyor. Türk ordusu, benim ve sizin babanızın ordusu değil, bu Meclisin ordusudur'' dedi.