Bütçe Kanunu 21 Ekim'de Meclis'e geliyor; görüşmeler 24 Kasım'a dek sürecek

2021 yılı bütçesinin Meclis’teki görüşme takvimi belli oldu. Buna göre 2021 yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifi, 21 Ekim tarihinde Meclis komisyonuna sunulacak. 27 Ekim tarihinde Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek.

28 Ekim’de Meclis genel kurulunda Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu görüşülecek. 2 Kasım’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 Kasım’da Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Kasım’da Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım’da Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Kasım’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 9 Kasım’da Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım’da Adalet Bakanlığı, 11 Kasım’da Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 12 Kasım’da İçişleri Bakanlığı, 13 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanlığı, 16 Kasım’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 17 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18 Kasım’da Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 20 Kasım’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Kasım’da Ticaret Bakanlığı ve 24 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumlarının bütçeleri ve kesin hesapları görüşülecek.











