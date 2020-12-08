Bütçe görüşmelerinde TİP’e söz verilmedi; Erkan Baş: Bütçe tuzu kuruların, mutlu azınlığın bütçesi olmasın

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın bütçe görüşmelerinde partisi adına yapmak istediği konuşmaya izin verilmedi. Baş, “Bırakın, bu kürsüden bu memleketin vergisini veren, alın teriyle damla damla bu bütçeyi oluşturan insanların temsilcileri de çıksınlar konuşsunlar” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında partisi adına konuşma yapmak için Meclis Başkanlığı’na dilekçe verdi. Meclis Genel Kurulu’nda dilekçesinin akıbetini soran Baş, konuşma talebini burada da dile getirdi.

Meclis’te bağımsız milletvekili sayısının 17 olduğunu ve konuşmanın programa uymayacağını belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Baş’ın konuşma talebine olumsuz yanıt verdi. Başlayan usul tartışması sırasında CHP ve HDP Grup Başkanvekilleri Erkan Baş’ın konuşma yapması gerektiğini belirtirken AK Parti ise karşı çıktı.

"Bütçe tuzu kuruların, mutlu azınlığın bütçesi olmasın"

Usul tartışmasında söz alan Baş yaptığı konuşmada, "Bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye'de bütçenin neredeyse yüzde 99'unu oluşturan işçilerin, emekçilerin, yoksulların partisi olma iddiasında olan bir parti var, Türkiye İşçi Partisi. Sayın Başkan diyor ki "Bu parti bütçe üzerine konuşamaz." Şimdi, bir kere burada bırakalım kanunları, Anayasa'yı, İç Tüzük'ü falan; aklen, fikren, vicdanen bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Yani bu memlekette bütçe emekçilerden oluşacak ama emekçiler bu kürsüde konuşamayacak” dedi.Parlamentoda insanların özgürce konuşabileceğini belirten Baş, "Ben parlamentoda çoğunluğu buldum, istediğimi konuştururum, istediğimi sustururum" derseniz bu sizin parlamento ruhuna aykırı bir eylem içerisinde olduğunuz anlamına gelir” dedi ve şunları kaydetti:

“Bırakın, bu kürsüden bu memleketin vergisini veren, alın teriyle damla damla bu bütçeyi oluşturan insanların temsilcileri de çıksınlar konuşsunlar. Bütçe, tuzu kuruların, mutlu azınlığın bütçesi olmasın; emekçilerin, yoksulların da bütçesi olsun diyorum.”

"Söz vermeniz burayı parlamento yapar"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın konuşma talebinin makul, meşru ve haklı olduğunu söyledi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'ne göre, 60'ıncı maddeye göre Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin sayın genel başkanlarına ya da yetkilendirdiği temsilcilerine, sözcülerine burada, senede bir defa görüşülen bütçede beş dakika, on dakika söz vermeniz burayı parlamento yapar. Aksi İç Tüzük'e ve Danışma Kurulu kararlarına sıkıştırılmış mazeretler burayı parlamento yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak önerimiz İç Tüzük 60'a göre grubu bulunmayan siyasi partilerin sözcülerine, temsilcilerine makul bir sürede kürsü hakkı tanımanız sizin en temel ve asli görevinizdir” dedi.

Beştaş: Söz alamaması halkın temsil hakkına vurulacak darbedir

Meclis Başkanı Şentop’un tutumunu değiştirmesini ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a söz hakkı verilmesini isteyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “83 milyon yurttaşın hakkını burada savunurken, bütçe hakkına dair görüşlerimizi ifade ederken bir siyasi partinin genel başkanının bu konuda tek bir söz alamaması, Meclis çalışmalarına ve halkın temsil hakkına vurulacak bir darbedir. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.



"Onları da sustur, herkes sussun"

HDP’li Beştaş’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Kimsenin konuşmasından, en uç ifadelerin ifade edilmesinden asla rahatsız olmayız. Her gün buradayız, bazen rencide edercesine en farklı görüşlerin ne kadar rahat bir ortamda söylendiğine tüm milletimiz şahitlik eder. Konu, bir partinin konuşulması veya konuşulmaması değil, aynı şekilde Meclisin bir görevi de usul ekonomisi gereği süreleri planlanmasıdır. Kaldı ki az sonra güya ‘konuşturulmuyor’ denilen muhalefeti temsilen İYİ Parti, aynı şekilde HDP ve CHP sayısız konuşmacılarla beraber konuşmasını yapacak” ifadelerini kullandı.

Danışma Kurulu’na rağmen TİP Genel Başkanı Baş’a söz verilmesinin “hakkaniyete, usul ekonomisine, Meclis'in teamüllerine uygun olmayacağı” kanaatinde olduklarını belirten AK Partili Turan, AK Parti’nin Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici’ye konuşma hakkı verdiğini, Baş’ın lehinde olan partilerin de bunu yapabileceğini söyledi.

"Talebi Bülent Turan anlamamış"

Turan’ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Turan ‘Bize düşen konuşma hakkımızı Büyük Birlik Partisi'ne verdik, diğer partiler de bunu yapabilir’ dedi. Talep gelirse siyasi partilerin de bağımsız milletvekillerinin de konuşmasını sağlayacağız ama bugünkü talebi Sayın Bülent Turan anlamamış” dedi.

"Destici: Kimsenin lütfuyla konuşamıyorum"

BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, “Ben kimsenin lütfuyla burada değilim, kimsenin lütfuyla da konuşmuyorum, milletimden ve camiamdan aldığım güçle buradayım, o güçle konuşuyum” dedi.

Yaşanan tartışmanın ardından Mustafa Başkanı Mustafa Şentop TİP Genel Başkanı Baş’a konuşma hakkı verilmemesi tutumunu sürdürdüğünü belirterek, “Lehte ve aleyhte görüşleri dinledim. Bunları değerlendireceğim, tutumumu değiştirmiyorum şimdilik, programa göre devam ediyorum” ifadelerini kullandı.