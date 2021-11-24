Bütçe görüşmelerinde AKP ve MHP'den Soylu'ya övgü: Yanınızdayız, hak ettiğiniz değeri yansıtamıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında MHP milletvekilleri yoğun şekilde destek açıklamaları yaptı. AKP milletvekilleri de MHP’lilerin “Yanınızdayız” açıklamalarının ardından Soylu’yu övdü.

İçişleri Bakanlığı’nın komisyondaki bütçe görüşmeleri önce gün gece geç saatlere kadar sürdü. Sık sık tartışma yaşanan görüşmelerde, Soylu’nun teşekkürü ile AKP ve MHP milletvekillerinin Soylu’ya yönelik ifadeleri dikkat çekti. Tartışmalarla sık sık bölünen konuşması tutanaklara göre 82 dakika süren Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bizi destekleyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan”, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ise “Karşı karşıya kaldığımız tüm meselelerde hem hükümetimizi hem de Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan ve Cumhur İttifakı’nı bir değerler ittifakı olarak tüm Türkiye’ye siyasi hayatının en önemli tecellisi olarak ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey” ifadeleri ile teşekkür etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; görüşmeler sırasında söz alan MHP, Soylu’ya yönelik destek açıklamalarında bulundu. "Terörle mücadele nedeniyle" teşekkür eden MHP milletvekilleri, Soylu’ya, “MHP olarak yanınızda olduğumuzu bildiriyoruz. Kutlu mücadelenizde hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız”, “Sizlerle gurur duyuyoruz”, “Sizleri seviyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP’lilerin açıklamaları sonrası AKP’liler de dahil oldu. AKP’liler ise “Değerli bakanım, güzel bakanım. Sizi biz çok seviyoruz”, “Siz eğer sol bir adam olsaydınız, onların bakanı olsaydınız heykelinizi dikerlerdi”, “Hak ettiğiniz değeri size yansıtamıyoruz” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Soylu, '10 bin dolar alan siyasetçi kim' sorusuna yanıt vermedi: 'Devletin kayıtlarında vardır'