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Politika

Bütçe görüşmelerinde AKP ve MHP'den Soylu'ya övgü: Yanınızdayız, hak ettiğiniz değeri yansıtamıyoruz

İçişleri Bakanlığı’nın komisyondaki bütçe görüşmeleri geç saatlere kadar sürdü

24 Kasım 2021 07:40

soylucumhur ittifakıakpmhp
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