-BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SAAT 14.00'E ERTELENDİ TBMM (A.A) - 22.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için bütçe görüşmelerini saat 14.00'a erteledi. Plan ve Bütçe Komisyonu, Kurban Bayramı dolayısıyla verdiği 1 haftalık aranın ardından mesaisine başladı. Komisyonun saat 11.00 olarak duyurulan başlama saatinde yeterli çoğunluk sağlanamadı. Muhalefet milletvekilleri, iktidar milletvekillerine ''Toplantıya hiçbir zaman vaktinde gelmediniz'' diye tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın, İstanbul'dan gelecek milletvekillerinin hava muhalefetine takıldığını söylemesi üzerine MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, ''Kaç tane İstanbul milletvekiliniz var ki?'' dedi. Milletvekillerinin gelmesi için bir süre daha bekleyen Açıkalın, yeterli çoğunluk olmayınca toplantıya ara verdi. -DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI- Verilen arada, Açıkalın'ın odasında, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır için doğum günü kutlaması yapıldı. Bozkır, üzerinde ''Fenerbahçe Stadyumu'' yazılı pastayı kesti. Kutlamaya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile bazı milletvekilleri de katıldı. Bu aranın ardından da yeter sayı sağlanamaması üzerine, Komisyon Başkanı Açıkalın, toplantıyı saat 14.00'a erteledi. Komisyonda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile AB Genel Sekreterliğinin bütçeleri ele alınacak. Komisyonun ikinci bölümünde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesi görüşülecek.