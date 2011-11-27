-Bütçe görüşmeleri fıkrayla tamamlandı TBMM (A.A) - 26.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce asgari ücret üzerinden yüzde 12,8 vergi alınırken, halen yüzde sıfır ile maksimum yüzde 5,3 oranında alındığını belirterek, ''Asgari ücretten alınan verginin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 0,85'' dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2012 yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri görüşülürken CHP'li bazı milletvekillerinin verdiği ''Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasına'' ilişkin önerge, kabul edilmedi. Maliye Bakanı Şimşek, asgari ücretin 5 milyon 504 bin kişiyi etkilediğini hatırlatarak, ''Asgari geçim indirimini getirdik. Daha önce asgari ücret üzerinden efektif olarak yüzde 12,8 vergi alınırken, şimdi asgari ücretlinin aile, yani sosyal durumuna göre yüzde 0 ile maksimum yüzde 5,3 oranında vergi alıyoruz'' dedi. Asgari ücretlilerden alınan toplam vergi miktarının 1 milyar 782 milyon lira olduğunu kaydeden Şimşek, toplam vergi gelirlerinin 2010 yılında 210 milyar lira, toplam gelir vergisinin 40 milyar lira, toplam kurumlar vergisinin 20,9 milyar lira olduğunu hatırlattı. Asgari ücret verisinin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüzde 0,85 olduğuna dikkati çeken Şimşek, ''İmkan dahilinde zaten indirdik. Ama ileriye yönelik olarak kayıtdışını azaltacak, istihdamı artıracak, firmaların rekabet gücünü artıracak yönde, arz yönlü vergi düzenlemelerine devam etmemiz lazım. Bunu bütçe imkanlarıyla sınırlamamız lazım'' dedi. -''Daha evladınız olmadı mı?''- CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, tasarının 18. maddesi üzerinde söz aldı. Konuşmasına, ''Sayın Bakan evlatlarınızı ayırır mısınız, sizin de iki evladınız var'' diyerek başlayan Aslanoğlu, diğer milletvekillerinin uyarısı üzerine, 'Bir evladınız var'' dedi. Bakan Şimşek'in çocuğunun olmadığını öğrenmesi üzerine Aslanoğlu'nun, ''Olmadı mı daha? Ben de var sanıyordum. Allah versin inşallah'' demesi salonda gülüşmelere neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''3 çocuk yapın'' önerisini hatırlattı. -''İlk defa toplu sözleşme dönemi yaşayacağız''- Tasarının 21. maddesinde söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, memur katsayılarında herhangi bir artış olmadığını, şu anki katsayıların yeniden maddeye yazıldığının görüldüğünü ifade etti. Kalaycı, ''Sayın Bakan burada, memura zırnık yok anlamı mı çıkıyor? Mutlaka memur sendikalarıyla görüşmeler sonunu belirlenecek oran yansıyacak herhalde ama maliye olarak sizin öngördüğünüz oran burada gizli. Sizin gönlünüzden geçen rakamı öğrenmek istiyoruz'' diye konuştu. Maliye Bakanı Şimşek de toplu sözleşmenin henüz yapılmadığını anımsatarak, ''Ama çerçeve yasa hazırlandı. Hakem Kurulu oluşturulması gerekiyor. Katsayıları aynı olmasının sebebi bu. Prensip olarak çalışanı enflasyona ezdirmeme anlamında bir yaklaşım söz konusu. İlk defa bir toplu sözleşme dönemi yaşayacağız. Muhtemelen öngörülen enflasyon çerçevesinde bir şeyler koymuşuzdur'' açıklamasında bulundu. -''Taşerona hayır'' diye bağırdı- Tasarının 24. maddesinde verilen önerge üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, taşeron uygulamasının kaldırılması talebinde bulundu. Çam, önergenin reddedilmesinin ardından yanındaki CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile birlikte ayağa kalkarak, ''Taşerona hayır'' diye bağırdı. Bakan Şimşek, 28. maddede verilen bir önerge üzerinde söz alarak, Anadolu Üniversitesinin nakit fazlasının 900 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Şimşek, ''Biz Kalkınma Bakanlığı ile temasa geçerek, Orta Vadeli Programı hazırladık. Kendilerine bu üniversitenin tahmini yatırım ödeneklerini sorduk. Bize 2012 yılı için 93,6 milyon lira olduğu belirttiler'' diye konuştu. Bu kaynağı kesinlikle cari giderler, mal ve hizmet alımı için değil yatırım amaçlı olarak kullanılacağını belirten Şimşek, ''Anadolu Üniversitesinin onaylanan 3 projesi var. Bütün samimiyetimle söylüyorum; eğer önümüzdeki dönemde bu projelere öngörülenin üstünde kaynak gerekirse, ben Maliye Bakanı isem, yedek ödenekten bu desteği sağlayacağım'' dedi. -''Başbakanlık örtülü ödeneği''- CHP İstanul Milletvekili Müslim Sarı'nın Başbakanın örtülü ödeneğinin sorması üzerine Şimşek, ''Örtülü ödenek Başbakanlık bütçesinde düzenleniyor. Miktarı yıldan yıla değişebiliyor. Zaman zaman ihtiyaca binaen de yedek ödenekten de oraya aktarma yapılabiliyor. Buna ilişkin bir düzenleme var, buna göre yapılıyor. Son yıllarda güvenlikle ilgili hakikaten çok ön planda'' karşılığını verdi. -''201 saat çalıştık''- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının kabul edilmesinin ardından Bakan Şimşek ve gruplar adına birer milletvekili teşekkür konuşması yaptı. AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Komisyonda 28 oturumda 201 saat çalıştıklarını belirterek, ''Her gün burada 100 kişinin olduğunu düşünürsek,...Bu 100 kişiyi 201 saat sadece bir odada tutsanız bile aralarında bir hukuk oluşur. bu hukuk, burada çok güzel oluştu'' dedi. -Baştopçu'dan ''Temel''fıkrası- Komisyon toplantısı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun anlatığı fıkra ile sona erdi. Baştopçu, ''Temel İstanbul'a gitmiş, hurdacılık yapmaya başlamış. Sonra Dursun'u da yanına çağırmış. Dursun da gelmiş, 'Ben ne yapacağum?' diye sormuş. Temel de 'Benim ardumdan 'hurda alayrum' diye bağıracaksın' demiş. Ama Dursun bunu söyleyemeyince, 'peki o zaman sen 'Ben da' diye bağır' demiş. Ben de burada oluşan bu güzel hava için ''Biz da'' diyorum'' dedi. Baştopçu'nun anlatığı fıkra, salonda gülüşmelere neden oldu. Maliye Bakanı Şimşek, tüm milletvekilleri, bürokrat, basın mensupları ve komisyon çalışanlarını yemeğe davet ederek, yemeği Maliye Bakanlığı olarak kendilerinin karşılayacağını söyledi.