-Bütçe gelirleri 272.6 milyar lira ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Merkezi yönetim bütçe gelirleri yılın 11 aylık bölümünde 272 milyar 766 milyon 653 bin lira, bütçe harcamaları ise 272 milyar 327 milyon 787 bin lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, Merkezi yönetim bütçesi ve finansmanına ilişkin Kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında 29 milyar 31 milyon 812 bin liralık bütçe gelirine karşılık, 26 milyar 885 milyon 701 bin lira merkezi yönetim tarafından harcandı. Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 234 milyar 106 milyon 422 bin lirasını vergi gelirleri oluşturdu. Vergi gelirlerinin 77,2 milyar lirası dolaysız, 106,9 milyar lirası ise dolaylı vergilerden elde edildi. Merkezi bütçe harcamalarının 231 milyar 341 milyon 552 bin lirası faiz hariç bütçe giderlerinden kaynaklanırken, faiz giderleri de 40 milyar 986 milyon 235 bin lirayı buldu. Yılın 11 aylık döneminde merkezi yönetim bütçe dengesi 438 milyon 866 bin lira, merkezi yönetim bütçe nakit dengesi ise 2 milyar 310 milyon 757 bin lira fazla verdi.