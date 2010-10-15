-BÜTÇE EYLÜLDE 6,9 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Merkezi Yönetim Bütçesi, Eylül ayında 6,9 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 21,3 milyar lira açık verdi. Maliye Bakanlığı, Eylül ayı, Ocak-Eylül dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yılın Eylül ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 oranında azalarak 6 milyar 903 milyon lira oldu. Faiz dışı açık ise 2 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti. Eylül ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 oranında artarak 18 milyar 493 milyon lira, bütçe giderleri ise binde 1 oranında azalarak, 25 milyar 395 milyon lira olarak belirlendi. Vergi gelirlerinde ise geçen yılın ayına göre yüzde 19,8 oranında artış sağlandı. -OCAK-EYLÜL DÖNEMİ- Ocak-Eylül döneminde ise bütçeden 208 milyar 827 milyon lira harcama yapıldı. Bunun 39 milyar 283 milyon lirasını faiz giderleri, 47 milyar 423 milyon lirasını personel giderleri, 8 milyar 18 milyon lirasını SGK devlet primi giderleri, 16 milyar 955 milyon lirasını mal ve hizmet alım giderleri, 77 milyar 695 milyon lirasını cari transferler, 12 milyar 219 milyon lirasını sermaye giderleri, 2 milyar 844 milyon lirasını sermaye transferleri, 4 milyar 388 milyon lirasını da borç verme kalemi oluşturdu. Bu dönemde bütçedeki sağlık harcamaları 3 milyar 812 milyon lira oldu. Bu şekilde sağlık harcamalarında yüzde 25,9 oranında azalma meydana geldi. 9 Aylık dönemde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için bütçeden 43 milyar 112 milyon lira transfer yapıldı, 4 milyar 954 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin yapıldığı bu dönemde, mahalli idarelere de 15 milyar 644 milyon lira katkıda bulunuldu. Ocak-Eylül döneminde faiz giderlerinde yüzde 13,7 oranında bir azalma görülürken, söz konusu dönemde bütçedeki faiz ödeneğinin yüzde 69,2'si kullanılmış oldu. -153,8 MİLYAR LİRALIK VERGİ GELİRİ- Yıllın 9 aylık döneminde bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 19,9 oranında artarak 187 milyar 538 lira olarak gerçekleşti. Bunun 153 milyar 789 milyon lirası vergilerden, 27 milyar 894 milyon lirası vergi dışı gelirlerden, 4 milyar 234 milyon lirası özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden, 1 milyar 620 milyon lirası da düzenleyici ve denetleyici kurum gelirlerinden sağlandı. Ocak-Eylül döneminde vergi gelirlerinde yüzde 22,7 oranında artış yaşandı.